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زوجته تألمت... عريس رقص بطريقة هستيرية بطرحة عروسه! (فيديو)

Lebanon 24
16-11-2022 | 14:00
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، يظهر عريساً يرقص بطريقة هستيرية ممسكاً بطرحة العروس التي كانت تتألم من جذبه لرأسها.

وفي جزء آخر من المقطع المصور، ظهر العروسان يرقصان على أعلى سماعات جهاز الـ"دي جي"، مع التصفيق والتهليل وسط المدعوين.
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بينما توالت التعليقات على الفيديو، ففي حين رأى البعض أن هذه التصرفات طريفة، انتقدها آخرون، مستغربين تصرف العريس "العنيف".

 
 
(العربية)

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