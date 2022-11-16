تعرّفوا إلى الطفلة التي رفعت عدد سكان العالم إلى 8 مليار

ولدت الطفلة الفلبينية فينيس في مستشفى الدكتور خوسيه فابيلا التذكاري في توندو بالعاصمة مانيلا، يوم الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2022 عند الساعة 1:29 صباحا، لتجعل عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة.



ونقلت "روسيا اليوم" عن رئيس الطاقم الطبي بالمستشفى الدكتور روميو بيتوين قوله: "لقد شاهدنا للتو ولادة الطفل الذي جعل عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة. انتظرنا حوالي ساعتين ابتداء من الساعة 11 مساء، وكانت ولادة طبيعية".

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وفي وقت سابق، أفادت تقديرات شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة، بأن عدد سكان العالم تخطى عتبة 8 مليارات نسمة، وبحسب توقعات الهيئة سيصل التعداد إلى 9 مليارات بحلول عام 2037.



وصرح الأمين العام للأمم المتحدة بأن تجاوز هذه العتبة الرمزية يعتبر "فرصة للاحتفال بالتنوع والتطور، مع مراعاة المسؤولية المشتركة للبشرية تجاه كوكب الأرض". وفي وقت سابق، أفادت تقديرات شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة، بأن عدد سكان العالم تخطى عتبة 8 مليارات نسمة، وبحسب توقعات الهيئة سيصل التعداد إلى 9 مليارات بحلول عام 2037.وصرح الأمين العام للأمم المتحدة بأن تجاوز هذه العتبة الرمزية يعتبر "فرصة للاحتفال بالتنوع والتطور، مع مراعاة المسؤولية المشتركة للبشرية تجاه كوكب الأرض".