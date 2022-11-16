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منوعات
تعرّفوا إلى الطفلة التي رفعت عدد سكان العالم إلى 8 مليار
Lebanon 24
16-11-2022
|
16:00
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ولدت الطفلة الفلبينية فينيس في مستشفى الدكتور خوسيه فابيلا التذكاري في توندو بالعاصمة مانيلا، يوم الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2022 عند الساعة 1:29 صباحا، لتجعل عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة.
ونقلت "روسيا اليوم" عن رئيس الطاقم الطبي بالمستشفى الدكتور روميو بيتوين قوله: "لقد شاهدنا للتو ولادة الطفل الذي جعل عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة. انتظرنا حوالي ساعتين ابتداء من الساعة 11 مساء، وكانت ولادة طبيعية".
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وفي وقت سابق، أفادت تقديرات شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة، بأن عدد سكان العالم تخطى عتبة 8 مليارات نسمة، وبحسب توقعات الهيئة سيصل التعداد إلى 9 مليارات بحلول عام 2037.
وصرح الأمين العام للأمم المتحدة بأن تجاوز هذه العتبة الرمزية يعتبر "فرصة للاحتفال بالتنوع والتطور، مع مراعاة المسؤولية المشتركة للبشرية تجاه كوكب الأرض".
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