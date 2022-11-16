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بعدما كسب تعاطفاً كبيراً... عامل النظافة المصري إلى السجن مباشرة!

Lebanon 24
16-11-2022 | 23:00
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بعدما تصدر وسائل التواصل الإجتماعي إثر انتشار خبر طرده من مطعم كشري التحرير بسبب ارتدائه زي عمال النظافة ومحاولة شرائه وجبة لتناولها، تبين أن محمد عادل مطلوب بجرم القتل.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر أمنية بأن عامل النظافة محمد عادل، قد صدرت بحقه أحكام غير نهائية لاتهامه في واقعتي قتل عن طريق الخطأ في منطقة القاهرة الجديدة، وحكم تبديد في منطقة أبو النمرس، وفق ما نقل موقع "القاهرة 24".
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وأضافت أن قوات الأمن رحلت عادل إلى قسم شرطة أبو النمرس، من أجل إكمال الإجراءات المطلوبة المطلوبة عليه، ثم تمّ ترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة .

وبات العامل أكثر شهرة خلال الأيام الماضية بعدما ظهر بصحبة الفنان أحمد العوضي، فاستضافته فضائيات ووسائل إعلام محلية، وتلقفته شركات وهيئات اعلانية واستغلته للدعاية، حيث ظهر في موقع تصوير فيلم "التاروت" لسمية الخشاب ورانيا يوسف وتم طرده.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوره داخل مقر شركة إنتاج شهيرة، يوقع على أوراق قال البعض إنها عقد جديد له كمذيع راديو.
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