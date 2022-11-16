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منوعات
حققت 37 ألف دولار من بيع القمامة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
16-11-2022
|
14:28
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اكتشفت "سارة سكوت" عن طريق الصدفة حيلة لم تكن تتوقع أنها ستدر عليها آلاف الدولارات.
وفي التفاصيل، كانت سارة تقود سيارتها إلى منزلها في كانون الثاني 2020 عندما لاحظت وجود "طن" من الأثاث والأدوات المنزلية المستعملة على أطراف طريق الحي الذي تعيش فيه.
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قررت سارة أن تأخذ "حمولة سيارة كاملة" من هذه القمامة، وفي غضون 48 ساعة، باعت كل شيء على سوق فيسبوك، الذي يُمكّن المستخدمين من شراء وبيع البضائع إلى الأشخاص في منطقتهم المحلية.
ربحت سارة ما يقارب الـ 10 آلاف دولار، بحلول نهاية عام 2020 وفقًا لسجلاتها، وارتفع هذا المبلغ إلى 18 ألف دولار في عام 2021 ، و37 ألف دولار حتى نهاية تشرين الأول 2022.
وتقول سارة إنها في طريقها للوصول إلى 40 ألف دولار بحلول نهاية العام، كما يبلغ متوسط بيعها نحو 30 عملية بيع شهريًا.
تعمل سارة بدوام كامل كمستشار تسويق رقمي لشركة FedEx، وتقول إنها تقضي 5 ساعات فقط في الأسبوع لبيع القمامة على سوق فيسبوك.
وتقسم سارة وقتها كالتالي: "3 ساعات للقيادة والتقاط القمامة، وساعتين للتنظيم والتصوير وإدراج العناصر عبر فيسبوك".
(فوشيا)
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