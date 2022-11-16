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رياضيّ يتحوّل لقاتل في لحظة بسبب لكمة واحدة لأحد المارة (فيديو)

Lebanon 24
16-11-2022 | 15:28
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اعتقلت الشرطة الروسية شابا من مدينة تومسك، يمارس أحد أنواع الرياضة القتالية، لاتهامه بقتل رجل في حزيران الماضي.

وذكر بيان الشرطة أن الرياضي المتهم، ضرب الرجل ذا الـ 54 عاما بقبضته على رأسه في شارع سيرغي لازو في حزيران 2022، ما أدى لنزيف حاد في دماغ الضحية نقل على إثرها إلى المستشفى، وأعلن عن وفاته لاحقا.
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ووفقا لبيان لجنة التحقيق الإقليمية الذي نشرته عبر "تليغرام"، فإن المتهم هرب من مكان الحادث دون الاتصال بالطواقم الطبية، ما تسبب بوفاة الرجل نتيجة تأخر تلقيه للإسعافات الأولية، وأن الشاب أقر بارتكاب الجريمة، وسيواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى 15 عاما.

وأظهر مقطع فيديو الشاب وهو يلاحق الرجل وينقض عليه بلكمة على الرأس، سقط على إثرها أرضا، ولاذ الجاني بالفرار.
 
المصدر: روسيا اليوم
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