أخفى الكوكايين داخل أحشائه... اليكم ما حصل

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ضبطت إدارة مكافحة المخدرات الأردنية، الأربعاء، في مطار العاصمة عمّان كمية من الكوكايين كان يخبئها مسافر آتٍ من أميركا الجنوبية داخل أحشائه.وقال بيان صادر عن الأمن العام الأردني: إن "مكافحة المخدرات أحبطت محاولة تهريب 1.5 كيلوغرام من مادة الكوكايين داخل أحشاء مسافر أجنبي يحمل جنسية أميركية جنوبية قادم للمملكة عبر مطار الملكة علياء الدولي"، على بعد ثلاثين كيلومتراً جنوب عمّان.وأوضح أن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات داخل المطار رصدوا لدى المسافر "مؤشرات بإخفائه كميات من المخدرات داخل أحشائه، وجرى على الفور اصطحابه لمستشفى البشير" في عمّان، و"عند تصويره بواسطة الأشعة، أظهرت الصور وجود مجموعة من الكبسولات داخل جسده".وأشار البيان إلى أن المسافر "اعترف عندها بمحاولته تهريب كمية من مادة الكوكايين داخل أحشائه"، وأُخرجت من جسمه "بالطرق الطبية" 45 كبسولة تبين أنها تحتوي على 1.5 كيلوغرام من مادة الكوكايين المخدرة.من جهته، أعلن الجيش الأردني في بيان أن "قوات حرس الحدود الأردني أحبطت فجر الأربعاء محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية".ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة قوله: "إن قوات حرس الحدود رصدت من خلال المراقبات الأمامية قيام مجموعة من المهربين باجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".وأضاف أنه "تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة أحدهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري". "سكاي نيوز عربية"