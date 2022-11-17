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فيلم هزلي قبل المونديال... ما علاقة ملك بلجيكا؟

Lebanon 24
17-11-2022 | 05:00
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بصفارات وكلمات تشجيع، تولى الملك فيليب ملك بلجيكا مسؤولية تدريب منتخب بلاده في فيلم هزلي يهدف لجذب المشجعين لدعم المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وفي الفيلم القصير، يصل روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا الحالي إلى القصر الملكي ليجتمع بالملك ويرى متعلقات تظهر اهتمام الملك بكرة القدم بينها قميص يحمل الرقم واحد واسم الملك وحذاء خفيف يحمل شعار المنتخب ومفكرة عن خطط اللعبة.
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ويقول الملك "أعرف سبب وجودك هناك. إنه وقت الشياطين" في إشارة إلى لقب المنتخب البلجيكي الشياطين الحمر.

وبعدها يتوجه الملك إلى ملعب المران ويعطي تعليماته للاعب الوسط البارز كيفين دي بروين.

ويأتي هذا الفيلم القصير على خطى مقطع مصور لملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث بمشاركة الممثل دانيل كريج، بطل سلسلة أفلام جيمس بوند، للترويج لأولمبياد لندن 2012. "سكاي نيوز عربية" 
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