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فيل يدخل الى البث المباشر... اليكم ما حصل

Lebanon 24
17-11-2022 | 02:30
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شهدت كينيا واحدة من أطرف الوقفات أمام الكاميرا أو ما يعرف بالـ"بيس تو كاميرا" وفق المصطلح المتداول في الأوساط الصحفية لختام التقارير التلفزيونية.

وكان مسرح الحدث في أحد ملاجئ الفيلة الصغيرة حيث كان الصحفي ألفين كوندا بصدد إعداد تقرير ميداني، وعندما وصل إلى فقرة نهاية التقرير كان أحد الفيلة قد قرر على ما يبدو توجيه التحية للصحفي على طريقته الخاصة.
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وبطبيعة الحال فقد لقي الفيديو المرفق اهتماما كبيرا من الإعلام العالمي الذي بدا وكأنه يبحث عن لقطات تخفف من وطأة أخبار الأزمات والكوارث التي تتصدر العناوين هذه الأيام."الجزيرة" 
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