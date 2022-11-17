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ماذا طلبت والدة إيلون ماسك من وسائل الإعلام؟

Lebanon 24
17-11-2022 | 11:00
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دافعت ماي ماسك، والدة الملياردير الأميركي إيلون ماسك، عن نجلها، وطلبت من الجميع معاملته بلطف.

وقالت ماي ماسك (74 عاما): "يسعدني أن أقول إن سبيس إكس وتيسلا في أيدي ابني اللامع.. بل ابني العبقري"، مضيفة: "أعتقد أن ابني عبقري منذ أن كان طفلا".
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وأشارت إلى أنه وبينما "نحن معجبون به على ذلك، لا نريد أن نكونه مكانه في تلك الشركات حيث يحصل على الكثير من الكراهية"، مناشدة جميع الأفراد لا سيما وسائل الإعلام، "للتوقف عن التعامل معه بلؤم وأن يكونوا أكثر لطفا معه".
 
 
(روسيا اليوم)
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