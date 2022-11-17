Advertisement

منوعات

بيع حذاء ستيف جوبز بثمن "تجاوز التوقعات" في مزاد مفتوح!

Lebanon 24
17-11-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1011799-638043166501341919.jpeg
Doc-P-1011799-638043166501341919.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت دار مزادات جوليان الأميركية عن بيع صندل مهترئ كان يرتديه مؤسس شركة أبل ورئيسها الراحل ستيف جوبز، في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

وفي حين أن التوقعات تراوحت أن يباع بين 60 ألفا و80 ألف دولار، بيد أن ذلك الحذاء قد اقتناه مشتر مجهول الهوية مقابل 218،750 دولارًا مع رمزه غير القابل للاستبدال (NFT).
Advertisement

ووفق الشركة العارضة، فقد لبس جوبز الصندل في الكثير من اللحظات المحورية من تاريخ شركة أبل وبداياتها الأولى.

وأوضحت أن وسادة الحذاء لا تزال تتحفظ بعلامات بصمات قدمي ستيف جوبز، والتي تشكلت بعد سنوات من الاستخدام، بحسب صحيفة "التايمز" اللندنية.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تباع فيها أحذية بالية بسعر باهظ في المزادات، ففي العام الماضي جرى بيع حذاء نايكي ارتدها  الأسطورة مايكل جوردان خلال مقابل 1.5 مليون دولار.

كما بيع  أيضا حذاء نايكي ارتداه مغني الراب، كانيه ويست، في حفل توزيع جوائز غرامي في العام 2008، وذلك مقابل 1.8 مليون دولار.
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:14 | 2022-11-18
02:00 | 2022-11-18
01:27 | 2022-11-18
23:12 | 2022-11-17
23:00 | 2022-11-17
16:00 | 2022-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website