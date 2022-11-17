بيع حذاء ستيف جوبز بثمن "تجاوز التوقعات" في مزاد مفتوح!

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أعلنت دار مزادات جوليان الأميركية عن بيع صندل مهترئ كان يرتديه مؤسس شركة أبل ورئيسها الراحل ستيف جوبز، في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.وفي حين أن التوقعات تراوحت أن يباع بين 60 ألفا و80 ألف دولار، بيد أن ذلك الحذاء قد اقتناه مشتر مجهول الهوية مقابل 218،750 دولارًا مع رمزه غير القابل للاستبدال (NFT).ووفق الشركة العارضة، فقد لبس جوبز الصندل في الكثير من اللحظات المحورية من تاريخ شركة أبل وبداياتها الأولى.وأوضحت أن وسادة الحذاء لا تزال تتحفظ بعلامات بصمات قدمي ستيف جوبز، والتي تشكلت بعد سنوات من الاستخدام، بحسب صحيفة "التايمز" اللندنية.ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تباع فيها أحذية بالية بسعر باهظ في المزادات، ففي العام الماضي جرى بيع حذاء نايكي ارتدها الأسطورة مايكل جوردان خلال مقابل 1.5 مليون دولار.كما بيع أيضا حذاء نايكي ارتداه مغني الراب، كانيه ويست، في حفل توزيع جوائز غرامي في العام 2008، وذلك مقابل 1.8 مليون دولار.