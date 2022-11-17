أم تعذب رضيعها حتى الموت وتزعم إصابته بـ "البرد"!

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ألقت الشرطة المصرية القبض على امرأة عقب اتهامها بتعذبيها رضيعها البالغ من العمر 4 أشهر حتى الموت، وذلك قبل أن تزعم أنه توفي جراء نزلة برد ألمت به.وذكر موقع صحيفة "المصري اليوم" أن تقرير مصلحة الطب الشرعي في واقعة العثور على جثمان رضيع داخل مستشفى 15" مايو" في القاهرة، أنه توفي إثر اعتداء عليه بالضرب وليس كما ادعت والدته إصابته بنوبة برد شديد.وجاء في التقرير، أن الطفل به إصابات رضية حديثة نتجت عن مصادمة بجسم صلب، نجم عنها نزيف على سطح المخ وكسر بالضلع الثامن الأيمن، وتهتك وتكدم الرئة اليمنى.وتضمنت تفاصيل الواقعة، أن مباحث قسم شرطة 15 مايو تلقت إخطاراً من المستشفى بوصول طفل متوف عمره 4 أشهر، حيث تركته أمه ولاذت بالفرار لعدم حملها أوراقًا ثبوتية.وحدّدت أجهزة الأمن مكان الأم وضبطتها، واعترفت بأنها كانت متزوجة من أحد الأشخاص وطلقها شفاهيًا (بدون توثيق)، وقالت إنها أقامت علاقة مع شخص آخر خارج إطار مؤسسة الزواج نتج عنها إنجابهما طفلًا.وبعد إصابة الصغير بنوبة برد قررت الأم التخلص منه عقب وفاته، لكن التحريات توصلت إلى أنها أنهت حياته بالتعذيب، في حين الأب البيولوجي موجود في السجن على ذمة قضايا أخرى.