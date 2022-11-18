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صاحب أطول أنف... شاهدوا صوره

Lebanon 24
18-11-2022 | 08:00
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أثار رجل لديه أطول أنف في العالم حالة من التفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورة لمجسم من الشمع يجسد وجهه.

واكتسب البريطاني توماس ويدرس، من يوركشاير، شهرة في القرن الثامن عشر لامتلاكه أطول أنف في العالم، والذي بلغ قياسه 19 سم (7.5 بوصة)، حيث يبقى هذا السجل هو الأعلى حتى يومنا هذا ، وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، في حين لم يبق سوى أعمال الشمع لعرض أنفه الرائع.
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وبعد مشاركة صورة لشخصيته الشمعية في معرض ريبلي على موقع "Reddit"، علق الآلاف من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على صدمتهم.

ووفق صحيفة "ديلي ستار"، فإن المجلد الحادي عشر من مجلة "ستراند" المنشور في عام 1896 ، قال عن أنف توماس: "وهكذا، إذا كانت الأنوف دقيقة بشكل موحد في تمثيل أهمية الفرد ، فيجب أن يكون هذا الجدير قد جمع كل الأموال في شارع "Threadneedle" وغزا كل أوروبا."

ويذكر موقع غينيس للأرقام القياسية: "هناك روايات تاريخية أن توماس ويديرز، الذي عاش في إنجلترا خلال سبعينيات القرن الثامن عشر وكان عضوا في سيرك متنقل، كان لديه أنف يبلغ طوله 19 سم (7.5 بوصات)".

لا تزال تفاصيل حياة توماس غير واضحة ، ومع ذلك، يعتقد أن ممثل السيرك توفي في يوركشاير في أوائل الخمسينات من عمره.

وردا على صورة تمت مشاركتها من عمل الشمع الخاص بالرجل، علق أحدهم قائلا: "يقولون إن عقلك يتجاهل تلقائيا النظر إلى أنفك ولكني لا أعرف شيئا بخصوص هذا الرجل".

وأضاف آخر: "ما الذي يحدث بالفعل هنا؟ ورم؟ نمو؟ حادث جيني عشوائي؟ هل تمتد فتحتي الأنف حتى الحافة ؟؟ لدي الكثير من الأسئلة"."دايلي ميل"


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