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منوعات
"نشر صوري العارية على التواصل".. الشابة "سلمى" تروي قصتها مع هذا الدجال
Lebanon 24
18-11-2022
|
08:15
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عاقبت محكمة في مصر دجالاً شهيراً بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 120 ألف جنيه في قضية التشهير وانتحال صفة سيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث تسبب لها في أضرار أدبية ومعنوية.
وكشفت سيدة تدعى سلمى تفاصيل قصتها على موقع "القاهرة 24" حيث قام دجال المقابر الشهير الذي يتابعه الآلاف على مواقع التواصل بالتغرير بها وفضحها لإجبارها على عدم كشف ما قام به معها.
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وقالت الضحية، إنها تعرضت لتهديدات مختلفة على يده، وقيامه بأخذ صورها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإرسالها إلى الناس، وأن الناس كانوا يكذبونها عندما تحاول أن توضح الصورة لهم، لأنه يدعي المثالية أمامهم.
وأوضحت قائلة: "ده بيضحك على كل الناس وبيعمل ده باسم الدين، ولما عرف إني هتكلم هددني وبعت الصور لأصحابي كان فكرني هخاف من الفضيحة وهسكت ومتكلمش وافضحوا".
وأردفت سلمى قائلة، أن هناك العديد من الأشخاص الذين تواصلوا معها من ضحايا هذا الدجال النصاب، واعتزموا على التكاتف سويًا لأخذ حقهم من هذا الشخص المحتال.
المصدر: العربية
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