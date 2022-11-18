Advertisement

منوعات

"نشر صوري العارية على التواصل".. الشابة "سلمى" تروي قصتها مع هذا الدجال

Lebanon 24
18-11-2022 | 08:15
A-
A+
Doc-P-1012003-638043796106341548.jpg
Doc-P-1012003-638043796106341548.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عاقبت محكمة في مصر دجالاً شهيراً بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 120 ألف جنيه في قضية التشهير وانتحال صفة سيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث تسبب لها في أضرار أدبية ومعنوية.

وكشفت سيدة تدعى سلمى تفاصيل قصتها على موقع "القاهرة 24" حيث قام دجال المقابر الشهير الذي يتابعه الآلاف على مواقع التواصل بالتغرير بها وفضحها لإجبارها على عدم كشف ما قام به معها.
Advertisement

وقالت الضحية، إنها تعرضت لتهديدات مختلفة على يده، وقيامه بأخذ صورها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإرسالها إلى الناس، وأن الناس كانوا يكذبونها عندما تحاول أن توضح الصورة لهم، لأنه يدعي المثالية أمامهم.

وأوضحت قائلة: "ده بيضحك على كل الناس وبيعمل ده باسم الدين، ولما عرف إني هتكلم هددني وبعت الصور لأصحابي كان فكرني هخاف من الفضيحة وهسكت ومتكلمش وافضحوا".

وأردفت سلمى قائلة، أن هناك العديد من الأشخاص الذين تواصلوا معها من ضحايا هذا الدجال النصاب، واعتزموا على التكاتف سويًا لأخذ حقهم من هذا الشخص المحتال. 
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2022-11-18
11:00 | 2022-11-18
08:18 | 2022-11-18
08:00 | 2022-11-18
05:00 | 2022-11-18
02:14 | 2022-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website