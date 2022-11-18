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فاتورة مطعم تُثير الجدل... بلغت 147 ألف دولار (صورة)

Lebanon 24
18-11-2022 | 08:18
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تعرض الشيف التركي نصرت غوكشيه لهجوم وانتقادات قاسية بعد نشره صورة لفاتورة أحد زبائنه الذين ارتادوا فرع مطعمه في أبوظبي.

وتوجَّه الشيف نصرت عبر حسابه في موقع إنستغرام لمشاركة متابعيه، الذين يصل عددهم 49 مليون متابع، صورة الفاتورة تبلغ قيمتها 615 ألف درهم إماراتي (ما يعادل 167 ألف دولار أميركي) مرفقًا إياها بتعليق: "الجودة ليست باهظة الثمن".
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وصدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي من قيمة الفاتورة، حيث ضمت شرائح لحم مغطاة بورق الذهب، لحم الضلوع، وكارباتشيو اللحم، والبطاطا المقلية وبعض الحلويات بينها البقلاوة والحلقوم، كما تبين أن الضيوف طلبوا عدة زجاجات لمشروبات كحولية، وماء وعصير موهيتو.

ومن خلال الفاتورة، يمكن الملاحظة أن عدد الضيوف كان 14 شخصًا، كما هو مدون أعلاها.
 
 


(فوشيا)
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