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شجرة عيد الميلاد ستضاء يومياً 4 ساعات فقط في هذا البلد!

Lebanon 24
18-11-2022 | 16:00
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أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني شتيفين هيبيشتريت، أن إضاءة شجرة عيد الميلاد الرئيسية للعام الجديد، ستعمل من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساء لتوفير الكهرباء.


وأوضح هيبيشتريت عندما سئل عما إذا كانت الحكومة ستوفر إضاءة للشجرة: "سيتم إضاءة شجرة عيد الميلاد بين الساعة 4 مساء والساعة 8 مساء فقط. لذلك إذا أراد شخص ما رؤيتها، فعليه الحضور في الوقت المحدد".
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وسيقبل المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الخميس الساعة رسمياً هدية شجرة عيد الميلاد من جمعية الغابات الألمانية لمكتب المستشار الألماني.
المصدر: روسيا اليوم
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