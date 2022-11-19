Advertisement

منوعات

7 نقاط تكشف "الحقيقة"... لماذا تحلم بشخص معيّن؟

Lebanon 24
19-11-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1012295-638044667389312320.jpg
Doc-P-1012295-638044667389312320.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هل حلمت بشخص ما لكنك لا تعرف لماذا؟ سؤال قد يحير الكثيرين منا، إلا أن الإجابة تكمن في مجموعة من الحقائق التي كشفها علم النفس، فيما يتعلق بالحلم بشخص ما.

ويعد الحلم جزءا طبيعيا من النوم، الذي يحتل بدوره جزءا كبيرا من حياتنا. الحصول على ليلة نوم جيدة ينعش أجسامنا وعقولنا، ويساعدنا على البقاء بصحة جيدة.
Advertisement

لكن بعض الأحلام قد تجعل من النوم تجربة مزعجة، خاصة إذا لم يتمكن من يخوضها، من تفسير ما رآه في المنام، وهنا تكمن أهمية الاطلاع على ما كشفه علم النفس.

من المثير للاهتمام، أنه يمكنك أن تحلم بشخص ما دون أن تتذكر رؤيته مؤخرا.
أحلامنا عبارة عن مجموعة من الصور التي تصنع صورة كاملة عند تجميعها معا، لذلك من المنطقي أن نكون قد رأينا (أو كانت لدينا صورة ذهنية) شخصا قبل أن نحلم به.
الحلم بحبيب سابق

قد يعني هذا أن لديك مشكلات لم يتم حلها فيما يتعلق بعلاقتك، أو أنك مع شخص جديد ولست متأكدا مما إذا كنت قد اتخذت القرار الصحيح.

الحلم بقتل شخص ما أمر مزعج بالتأكيد، إلا أن له دلالة رمزية.
قد يعني ذلك أنك تنهي أنماطا معينة من التفكير أو السلوك التي لم تعد تخدمك، مثل شرب المشروبات الكحولية بشكل مفرط.
ومع ذلك، قد يعني هذا أيضا أنك قمت بقمع الغضب أو العدوان تجاه شخص آخر، أو حتى تجاه نفسك.
كما قد يوحي الحلم بارتكاب جريمة قتل، بأنك شخص عدواني في حياتك اليومية، وهو أمر من المهم أن تتمعن فيه.
في شيء ما أو شخص ما قبل النوم يمكن أن يساعد في تشكيل حلمك.
 
 
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2022-11-19
14:00 | 2022-11-19
09:29 | 2022-11-19
08:00 | 2022-11-19
07:35 | 2022-11-19
05:00 | 2022-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website