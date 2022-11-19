7 نقاط تكشف "الحقيقة"... لماذا تحلم بشخص معيّن؟





ويعد الحلم جزءا طبيعيا من النوم، الذي يحتل بدوره جزءا كبيرا من حياتنا. الحصول على ليلة نوم جيدة ينعش أجسامنا وعقولنا، ويساعدنا على البقاء بصحة جيدة.

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لكن بعض الأحلام قد تجعل من النوم تجربة مزعجة، خاصة إذا لم يتمكن من يخوضها، من تفسير ما رآه في المنام، وهنا تكمن أهمية الاطلاع على ما كشفه علم النفس.



من المثير للاهتمام، أنه يمكنك أن تحلم بشخص ما دون أن تتذكر رؤيته مؤخرا. هل حلمت بشخص ما لكنك لا تعرف لماذا؟ سؤال قد يحير الكثيرين منا، إلا أن الإجابة تكمن في مجموعة من الحقائق التي كشفها علم النفس، فيما يتعلق بالحلم بشخص ما.ويعد الحلم جزءا طبيعيا من النوم، الذي يحتل بدوره جزءا كبيرا من حياتنا. الحصول على ليلة نوم جيدة ينعش أجسامنا وعقولنا، ويساعدنا على البقاء بصحة جيدة.لكن بعض الأحلام قد تجعل من النوم تجربة مزعجة، خاصة إذا لم يتمكن من يخوضها، من تفسير ما رآه في المنام، وهنا تكمن أهمية الاطلاع على ما كشفه علم النفس.من المثير للاهتمام، أنه يمكنك أن تحلم بشخص ما دون أن تتذكر رؤيته مؤخرا.



الحلم بحبيب سابق



قد يعني هذا أن لديك مشكلات لم يتم حلها فيما يتعلق بعلاقتك، أو أنك مع شخص جديد ولست متأكدا مما إذا كنت قد اتخذت القرار الصحيح.



الحلم بقتل شخص ما أمر مزعج بالتأكيد، إلا أن له دلالة رمزية. أحلامنا عبارة عن مجموعة من الصور التي تصنع صورة كاملة عند تجميعها معا، لذلك من المنطقي أن نكون قد رأينا (أو كانت لدينا صورة ذهنية) شخصا قبل أن نحلم به.الحلم بحبيب سابققد يعني هذا أن لديك مشكلات لم يتم حلها فيما يتعلق بعلاقتك، أو أنك مع شخص جديد ولست متأكدا مما إذا كنت قد اتخذت القرار الصحيح.الحلم بقتل شخص ما أمر مزعج بالتأكيد، إلا أن له دلالة رمزية.

قد يعني ذلك أنك تنهي أنماطا معينة من التفكير أو السلوك التي لم تعد تخدمك، مثل شرب المشروبات الكحولية بشكل مفرط.

ومع ذلك، قد يعني هذا أيضا أنك قمت بقمع الغضب أو العدوان تجاه شخص آخر، أو حتى تجاه نفسك.

كما قد يوحي الحلم بارتكاب جريمة قتل، بأنك شخص عدواني في حياتك اليومية، وهو أمر من المهم أن تتمعن فيه.

في شيء ما أو شخص ما قبل النوم يمكن أن يساعد في تشكيل حلمك.

(سكاي نيوز)