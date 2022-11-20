على الرغم من الهجوم عليها.. ميريام فارس تعلّم مذيعة مكسيكية رقصتها الشهيرة في كليب "توكو تاكا" (فيديو)

بعد إطلاق أغنية "توكو تاكا" الخاصّة بكأس العالم لكرة القدم 2022 والذي ينطلق مساء اليوم الأحد، انتشر فيديو لميريام فارس ظهرت فيه خلال إجراء حوارات مع التلفزيونات الأجنبية خلال تواجدها في قطر مثل قناة Telemundo وقناة Televisa المكسيكيّة.

وكان لافتاً أن ميريام حاولت تعليم المذيعة المكسيكية رقصتها في فيديو كليب "توكو تاكا" الذي شاركت فيه، وبعد عدة محاولات ردّت المذيعة بالقول :"صعبة جداً".

وكانت فارس قد تعرضت لهجوم كبير بعد إطلاق أغنية "توكو تاكا" إلى جانب نجمة "الراب" نيكي ميناج والمغني الكولومبي الشهير مالوما، إذ اتهم بعضهم ميريام بأنها حاولت تقليد النجمة الكولومبية الشهيرة شاكيرا، كما طالت انتقادات أخرى نوعية الكلمات والملابس في الكليب.

في المقابل، تلقت ميريام دعما كبيرا من قبل عدد من الفنانين اللبنانيين والجمهور اللبناني الذي فرح باختيارها للمشاركة في هذا العمل حيث اعتبروا انها وصلت إلى العالمية.

علما ان أغنية توكا تاكا "Tukoh Taka" باتت الأولى في تاريخ الأغاني الرسمية لبطولة كأس العالم التي تحتل المرتبة الأولى في" آي تيونز" (iTunes) والذي يعد أحد أشهر تطبيقات تشغيل الأغاني في الولايات المتحدة والعالم.