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بعد ولادتها بساعات.. رضيعة وُضعت بحقيبة وألقيت بالنهر ومعجزة أنقذتها!

Lebanon 24
20-11-2022 | 05:00
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جريمة شنيعة هزت البرازيل حيث نجت طفلة من موت محقق بعد ولادتها بساعات، وذلك بعدما وضعها رجل في حقيبة ظهر وألقاها من جسر لتسقط في مياه نهر.

 

وقال شهود عيان للشرطة العسكرية، إنهم رأوا رجلا يرمي حقيبة ظهر في نهر كابيباريبي في ساو لورينكو دا ماتا بالبرازيل، صباح يوم 17 تشرين الثاني .

 

وقام اثنان من الصيادين تحت الجسر بإنقاذ الرضيعة بعدما رأوا الحقيبة وهي تصطدم بالنهر، وسمعا صرخات الطفلة.

 

وقال أحد الصيادين، ويدعى بيدرو، إن رفيقه "التقط الحقيبة وسلمها لي، وعندما فتحتها، وجدت طفلا. لقد بكيت".

 

واتصل الرجلان على الفور بالشرطة العسكرية، التي نقلت الطفلة إلى مستشفى ولادة قريب.

 

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام برازيلية، فإن الرضيعة وُلدت قبل ساعات فقط، وقُطع الحبل السري "بطريقة غير احترافية".

 

وقال مسؤولو الصحة إن حالة الفتاة مستقرة، ولا تزال تحت الملاحظة في المستشفى.

 

يذكر أن الإجهاض غير قانوني في البرازيل، مع فرض عقوبات تتراوح من سنة إلى 3 سنوات، مع بعض الاستثناءات.

(سكاي نيوز)

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