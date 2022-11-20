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سرق كليتيها واختفى عن الأنظار.. هذه قصة "الجراح اللص"

Lebanon 24
20-11-2022 | 11:00
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في قصة غريبة، طالبت امرأة هندية الشرطة بسرعة القبض على طبيب جراح مزيف سرق منها كليتيها، ولاذ بالفرار، وذلك على أمل بالحصول على كليتيها لكي تتمكن من البقاء على قيد الحياة.

 

وذكرت صحيفة india times إن سونيتا ديفي (38 عاما) زارت الطبيب رك سينغ، لاستئصال رحمها جراحيا لكنها تركت في حالة حرجة بعدما سرق الجراح كليتيها واختفى. وهي لم تدرك ما حدث إلا عندما ساءت حالتها بعد الجراحة وتم نقلها بسرعة إلى مستشفى في منطقة مظفربور بالهند.

 

وشعرت سونيتا بالرعب عندما أخبرها الأطباء بأن كليتيها قد سرقتا، وأنها ستموت إذا لم تحصل على رعاية طبية عاجلة. ومنذ ذلك الحين، تتلقى سونيتا غسيل الكلى بانتظام في مستشفى كريشنا الطبي.

 

وسجل رجال الشرطة شكوى ضد الجراح الذي اختفى عن الأنظار، علما أنه تبين أن تعليم الطبيب ومؤهلاته مزورة.

 

ودعت سونيتا "الحكومة لاعتقال الطبيب المتهم فورا"، مطالبة "بكليتيها من أجل زراعتهما حتى أتمكن من البقاء على قيد الحياة".

 

وقالت والدة المريضة إتي ديفي إنها لا تتوقع أن تفعل الحكومة أي شيء "لأنهم يعرفون أننا فقراء ولا يمكننا إحداث ضجة حول هذا الأمر. لكن كل ما نريده من الحكومة هو العثور على كلية لابنتي".

 

وقال أطباء يتابعون حالة المرأة إنه إذا مر عليها يوم واحد دون علاج فلن تتمكن من العيش.

(روسيا اليوم)

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