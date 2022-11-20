وفاة مفاجئة.. مشروبات تنتشر بين طلاب المدارس وهذا خطرها

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بعد انتشارها بصورة كبيرة في بعض المدارس ووسط الطلاب ونظراً لخطورتها الكبيرة، حذرت مؤسسات تعليمية مصرية من تناول الطلاب مشروبا جديدا يسبب أمراضاً كارثية، كما يؤدي إلى الوفاة المفاجئة.خطر يسبب الوفاةفقد تداول رواد مواقع التواصل في مصر خطابات لمؤسسات مصرية تحذر من اتجاه عدد كبير من طلاب المدارس إلى شراء مشروبات الطاقة. وأكدت المؤسسات أنه سيتم معاقبة الطالب إذا وجد معه أحد هذه المشروبات، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المخالفين.رفع مستوى التركيزمن جانبه، كشف الدكتور عادل الإتربي أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية، أن الهدف الرئيسي من مشروبات الطاقة المنتشرة في الأسواق هو رفع مستوى الانتباه والتركيز لمساعدة الطالب على الدراسة، لافتاً أيضاً إلى أن هناك فئة أخرى تتناولها قبيل ممارسة النشاط الرياضي.وأكد أستاذ أمراض القلب لـ"العربية.نت" أن مشروبات الطاقة تحتوي على مواد منبهة ومنشطة، مثل مادة الكافيين وتختلف نسبتها من مشروب لآخر.كذلك أوضح أن هناك مشروبات بها نسبة كافيين عالية ومشروبات أخرى الكافيين بها بشكل معتدل.خطر على الأطفالوأضاف أنه بالنسبة لمشروب الطاقة المنتشر حاليا بين الطلاب فنسبة الكافيين به تعادل 140 غراما من القهوة، ولذلك فهي بالنسبة لطفل أو شاب أقل من 18 عاماً تعد ضارة جداً لصحته، فضلاً عن السكر المتواجد في هذا المشروب مما يشكل خطورة كبيرة.وعن أضرار هذه المشروبات كشف استشاري القلب أن مادة الكافيين بشكل عام تؤدى إلى اضطراب في ضربات القلب وانقباض في الأوعية الدموية مما يؤدي إلى ارتفاع كبير وخطير في ضغط الدم ومن ثم الوفاة.