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ناقة تتوقع الفائز بافتتاح مونديال قطر.. الإكوادور أم قطر؟

Lebanon 24
20-11-2022 | 08:50
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تبرز في كل بطولة كأس عالم حيوانات تحظى باهتمام كبير لتوقعها نتائج المباريات، ولم يخرج مونديال قطر عن هذه القاعدة، حيث نشرت صحيفة "الصن" البريطانية تقريرا عن ناقة توقعت نتيجة لقاء قطر والإكوادور وإنجلترا وإيران.
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وتوقعت الناقة التي يطلق عليها اسم "كاميلا" الفائز في مباراة إنجلترا وإيران، الإثنين، ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات الولايات المتحدة وويلز.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مالكي الناقة جيني وفيرنون مور قولهما: "لم تخطئ كاميلا أبدا في أي توقع سابق لها".
وأضاف فيرنون: "اختيار الناقة لإنجلترا فأل حسن على منتخب الأسود الثلاثة. من المهم جدا للفريق تجاوز مرحلة المجموعات بنجاح".
كذلك توقعت الناقة الفائز في المباراة الافتتاحية للعرس الكروي، فاختارت الإكوادور بدل قطر المنظمة للبطولة.
المصدر: العربية
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