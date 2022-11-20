شاهدوا.. طفل في العاشرة من عمره ينقذ عائلته بعد اندلاع حريق في منزلهم

أنقد طفل في العاشرة من العمر عائلته في مدينة أوفرلاند بارك بولاية كانساس، بعدما اندلعت النيران في منزلهم، ولم يصب أي منهم بأذى.



حيث كان جيف جينينغز وزوجته وأحفادهم الثلاثة في المنزل عندما اندلع الحريق قبل الساعة 6 صباحًا. آنذاك، سمع حفيد جينينغز، جيسون، صوت زجاج نافذة غرفة نومه تنكسر بسبب النيران، وسارع لتنبيه بقية أفراد الأسرة.

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