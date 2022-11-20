20
o
بيروت
21
o
طرابلس
0
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
12
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
1
o
بشري
19
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
شاهدوا.. طفل في العاشرة من عمره ينقذ عائلته بعد اندلاع حريق في منزلهم
Lebanon 24
20-11-2022
|
09:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أنقد طفل في العاشرة من العمر عائلته في مدينة أوفرلاند بارك بولاية كانساس، بعدما اندلعت النيران في منزلهم، ولم يصب أي منهم بأذى.
حيث كان جيف جينينغز وزوجته وأحفادهم الثلاثة في المنزل عندما اندلع الحريق قبل الساعة 6 صباحًا. آنذاك، سمع حفيد جينينغز، جيسون، صوت زجاج نافذة غرفة نومه تنكسر بسبب النيران، وسارع لتنبيه بقية أفراد الأسرة.
Advertisement
يمكن مشاهدة الفيديو من خلال،
الضغط هنا:
المصدر: سي ان ان
Advertisement
الأكثر قراءة
التاريخ حُسم.. إليكم موعد بدء العمل بالدولار الجُمركي الجديد
Lebanon 24
التاريخ حُسم.. إليكم موعد بدء العمل بالدولار الجُمركي الجديد
15:48 | 2022-11-19
19/11/2022 03:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إقفاله لسنتين.. فندق شهير يعيد فتح أبوابه في بيروت
Lebanon 24
بعد إقفاله لسنتين.. فندق شهير يعيد فتح أبوابه في بيروت
02:15 | 2022-11-20
20/11/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمتابعة كأس العالم مجاناً في لبنان.. شاهدوا هذه القناة في منازلكم
Lebanon 24
لمتابعة كأس العالم مجاناً في لبنان.. شاهدوا هذه القناة في منازلكم
12:03 | 2022-11-20
20/11/2022 12:03:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يحلّ مجلس إدارة مصرفين: حان زمن تصفية المصارف العاجزة؟
Lebanon 24
مصرف لبنان يحلّ مجلس إدارة مصرفين: حان زمن تصفية المصارف العاجزة؟
05:00 | 2022-11-20
20/11/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص وتكسير صحون.. نادين الراسي "مولعتا" في إحدى السهرات شاهدوا الصور
Lebanon 24
رقص وتكسير صحون.. نادين الراسي "مولعتا" في إحدى السهرات شاهدوا الصور
00:34 | 2022-11-20
20/11/2022 12:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:00 | 2022-11-20
تصميم مذهل لمدينة عملاقة تطفو على الماء
11:00 | 2022-11-20
سرق كليتيها واختفى عن الأنظار.. هذه قصة "الجراح اللص"
08:50 | 2022-11-20
ناقة تتوقع الفائز بافتتاح مونديال قطر.. الإكوادور أم قطر؟
08:00 | 2022-11-20
وفاة مفاجئة.. مشروبات تنتشر بين طلاب المدارس وهذا خطرها
05:26 | 2022-11-20
منخفض جويّ جديد على الأبواب... هكذا "سيتقلّب" طقس لبنان
05:00 | 2022-11-20
بعد ولادتها بساعات.. رضيعة وُضعت بحقيبة وألقيت بالنهر ومعجزة أنقذتها!
فيديو
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
Lebanon 24
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
09:41 | 2022-11-20
20/11/2022 22:40:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
20/11/2022 22:40:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
20/11/2022 22:40:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact