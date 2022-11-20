الحمل

الحلول الوسطى مطلوبة بإلحاح في العمل، ويستحسن أن تبقى كذلك لئلا تدفع ثمن تسرعك في ما بعد

الثور

من الأفضل تجنّب السرعة والتهور والمجازفات كلياً، إحمِ نفسك من الانفعالات وكن متساهلاً

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الجوزاء

رفضك الوساطة في أي مجال، يعزّز موقعك تجاه مسؤوليك ويثبت مدى كبريائك في الأمور الحساسة

السرطان

من كان يتمتع بصفاتك يجب الا يستسلم للأمر الواقع، فأنت قادر على النهوض والسير مجدداً نحو مستقبل أفضل

الأسد

يمتاز هذ اليوم بالتواصل مع محيطك والزيارات والمؤتمرات والبحوث والدراسات، ويُؤشر إلى حالة توافق وانسجام

العذراء

ربما تجابه بعض الأحداث التي تخربط منهاجك وتغيّر عاداتك، وتواجه معاكسات وعقبات سرعان ما تزول

الميزان

تنتعش الآمال اليوم فيسطع نجمك في مجالك المهني وتتلقى عروضاً كثيرة على طبق من فضة

العقرب

تطلق مشروعاً أو تنتصر لقضية أو تفرح ببعض الاخبار، وتدفعك الظروف إلى الخروج من مكانك

القوس

تستقطب التأييد والإعجاب، وتحقّق أهدافًا كثيرة مرّة واحدة، ما يعزّز ثقتك بنفسك ويُحدث تغييرات ايجابية في مجال عملك

الجدي

لن تتأخر في استعمال كل ما قدّر لك من قدرات مهنية لإثبات جدارتك، وهذا يعزّز موقعك العملي

الدلو

تزداد الحظوظ الإيجابية، لكن عليك أن تكون حذراً جداً، ولا تعقّد حياتك، بل عالج الأمور الطارئة بهدوء وبصبر طويل

الحوت

يطلب إليك اليوم التخفيف من النقاشات وعرض العضلات أو الدخول في مبارزة كلامية بثقة عالية بالنفس