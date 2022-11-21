23
o
بيروت
24
o
طرابلس
0
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
22
o
جونية
23
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
0
o
بشري
22
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
مدينة عملاقة تطفو على سطح البحر... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
21-11-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يأمل فريق من المصممين الإيطاليين ببناء مدينة متحركة تطفو فوق الماء على شكل سلحفاة، قادرة على استيعاب 60 ألف شخص.
ونشرت شركة "لازاريني ديزاين ستوديو" تصميما للمدينة العائمة "بانجيوس"، والتي يبلغ طولها 550 مترا وعرضها 609 أمتار، وستضم فنادق ومراكز تسوق وحدائق وحتى مطارا صغيرا.
Advertisement
وحسبما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن القائمين على المشروع، فإن العمل عليه قد يبدأ في 2023، وسيستغرق 8 سنوات لاستكمال تشييده.
ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة البناء الإجمالية للمشروع 8 مليارات دولار، علما أن بناءه سيتطلب رصيفا بمساحة 2000 قدم مربع.
وستحصل المدينة على الطاقة من مجموعة كبيرة من الخلايا الشمسية، والتي ستؤمن أيضا تشغيل 9 محركات كهربائية بقوة 16800 حصان، لدفعها بسرعة تصل إلى 5 عقد أثناء رحلاتها.
واشتق اسم المدينة "بانجيوس" من "بانجيا"، وهي شبه قارة عملاقة كانت موجودة قبل 200 مليون إلى 335 مليون سنة. "سكاي نيوز عربية"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمتابعة كأس العالم مجاناً في لبنان.. شاهدوا هذه القناة في منازلكم
Lebanon 24
لمتابعة كأس العالم مجاناً في لبنان.. شاهدوا هذه القناة في منازلكم
12:03 | 2022-11-20
20/11/2022 12:03:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يُفجّر مفاجأة عن "حزب الله"و قائد الجيش.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
وهاب يُفجّر مفاجأة عن "حزب الله"و قائد الجيش.. هذا ما كشفه
14:02 | 2022-11-20
20/11/2022 02:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات.. ماذا جرى في سماء بيروت؟
Lebanon 24
قبل ساعات.. ماذا جرى في سماء بيروت؟
16:25 | 2022-11-20
20/11/2022 04:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو بطولي للبنانيين.. هذا ما فعلوه مع صحفي إسرائيلي في "المونديال"
Lebanon 24
فيديو بطولي للبنانيين.. هذا ما فعلوه مع صحفي إسرائيلي في "المونديال"
15:27 | 2022-11-20
20/11/2022 03:27:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يريد مشاهدة "كأس العالم" في لبنان.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
لمن يريد مشاهدة "كأس العالم" في لبنان.. إليكم هذا الخبر
07:00 | 2022-11-21
21/11/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
08:00 | 2022-11-21
من يكون غانم المفتاح صاحب العرض المذهل في افتتاح المونديال؟
03:05 | 2022-11-21
بلدة إيطالية تقدم 30000 ألف دولار لمن يريد الانتقال إليها
02:30 | 2022-11-21
الافلام الساذجة... لماذا يستمتع البعض في مشاهدتها؟
02:00 | 2022-11-21
عند حصولك على وظيفة جديدة... 8 خطوات لا بد من اتباعها
23:13 | 2022-11-20
بعيدا عن الأضواء... هكذا احتفل بايدن بعيده الـ80
23:00 | 2022-11-20
برجك اليوم
فيديو
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
Lebanon 24
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
09:41 | 2022-11-20
21/11/2022 17:14:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
21/11/2022 17:14:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
21/11/2022 17:14:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact