21
o
بيروت
21
o
طرابلس
-1
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
-1
o
بشري
21
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
ممرضة تقتل حارس أمن خلال محاولة انتحارها.. اليكم ما جرى
Lebanon 24
21-11-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لقي حارس أمن مصري حتفه، يوم الأحد، في واقعة وصفت بالغريبة، وذلك بعد رمت ممرضة نفسها من الطابق السادس بالمستشفى الذي تعمل به لتسقط عليه فترديه صريعا.
وذكرت صحيفة "المصري اليوم" على موقعها الإلكتروني أن الأجهزة الأمنية المختصة كانت قد تلقت بلاغاً يُفيد بإلقاء ممرضة نفسها من الطابق السادس بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، محاولة إنهاء حياتها، بسبب مرورها بأزمة نفسية حادة.
Advertisement
وكشفت التحقيقات أن الممرضة قد سقطت على رأس حارس أمن بالمستشفى، فأصيب بكسور وجروح بالغة، وتوفى عقب الحادث بساعات متأثراً بإصابته.
وأشارت التقارير إلى أن الحارس المتوفي كان في ريعان وقد تزوج قبل نحو عام ولديه طفل رضيع، في حين جرى نقل الممرضة للعلاج من إصاباتها.
وأمرت النيابة العامة بانتداب مفتش الصحة لمعرفة سبب الوفاة الحارس وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث، وذلك قبل أن تصرح بدفن الجثة.
Advertisement
الأكثر قراءة
وهاب يُفجّر مفاجأة عن "حزب الله"و قائد الجيش.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
وهاب يُفجّر مفاجأة عن "حزب الله"و قائد الجيش.. هذا ما كشفه
14:02 | 2022-11-20
20/11/2022 02:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات.. ماذا جرى في سماء بيروت؟
Lebanon 24
قبل ساعات.. ماذا جرى في سماء بيروت؟
16:25 | 2022-11-20
20/11/2022 04:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو بطولي للبنانيين.. هذا ما فعلوه مع صحفي إسرائيلي في "المونديال"
Lebanon 24
فيديو بطولي للبنانيين.. هذا ما فعلوه مع صحفي إسرائيلي في "المونديال"
15:27 | 2022-11-20
20/11/2022 03:27:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثرية "مضمونة" لفرنجية.. هل يطبَّق سيناريو انتخاب رئيس البرلمان رئاسيًا؟!
Lebanon 24
أكثرية "مضمونة" لفرنجية.. هل يطبَّق سيناريو انتخاب رئيس البرلمان رئاسيًا؟!
06:00 | 2022-11-21
21/11/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يريد مشاهدة "كأس العالم" في لبنان.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
لمن يريد مشاهدة "كأس العالم" في لبنان.. إليكم هذا الخبر
07:00 | 2022-11-21
21/11/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
08:00 | 2022-11-21
من يكون غانم المفتاح صاحب العرض المذهل في افتتاح المونديال؟
05:00 | 2022-11-21
مدينة عملاقة تطفو على سطح البحر... اليكم التفاصيل
03:05 | 2022-11-21
بلدة إيطالية تقدم 30000 ألف دولار لمن يريد الانتقال إليها
02:30 | 2022-11-21
الافلام الساذجة... لماذا يستمتع البعض في مشاهدتها؟
02:00 | 2022-11-21
عند حصولك على وظيفة جديدة... 8 خطوات لا بد من اتباعها
23:13 | 2022-11-20
بعيدا عن الأضواء... هكذا احتفل بايدن بعيده الـ80
فيديو
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
Lebanon 24
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
09:41 | 2022-11-20
21/11/2022 19:44:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
21/11/2022 19:44:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
21/11/2022 19:44:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact