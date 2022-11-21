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ممرضة تقتل حارس أمن خلال محاولة انتحارها.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
21-11-2022 | 11:00
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لقي حارس أمن مصري حتفه، يوم الأحد، في واقعة وصفت بالغريبة، وذلك بعد رمت ممرضة نفسها  من الطابق السادس بالمستشفى الذي تعمل به لتسقط عليه فترديه صريعا.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" على موقعها الإلكتروني أن الأجهزة الأمنية المختصة كانت قد تلقت بلاغاً يُفيد بإلقاء ممرضة نفسها من الطابق السادس بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، محاولة إنهاء حياتها، بسبب مرورها بأزمة نفسية حادة.
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وكشفت التحقيقات  أن الممرضة قد سقطت على رأس حارس أمن بالمستشفى، فأصيب بكسور وجروح بالغة، وتوفى عقب الحادث بساعات متأثراً بإصابته.

وأشارت التقارير إلى أن الحارس المتوفي كان في ريعان وقد تزوج قبل نحو عام ولديه طفل رضيع، في حين جرى نقل الممرضة للعلاج من إصاباتها.

وأمرت النيابة العامة بانتداب مفتش الصحة لمعرفة سبب الوفاة الحارس وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث، وذلك قبل أن تصرح بدفن الجثة.
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