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منوعات
طريقة فريدة لمكافحة الانتحار.. عبر ورق المراحيض!
Lebanon 24
21-11-2022
|
23:00
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لجأت جامعات يابانية إلى فكرة فريدة من نوعها من أجل مكافحة الانتحار، من خلال طباعة رسائل توعية على ورق المراحيض، لإبعاد فكرة وضع حد للحياة.
وجرى تطبيق هذه الفكرة من قبل جامعات مقاطعة ياماناشي اليابانية في غرب طوكيو، بحسب وكالة "فرانس برس".
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ويمكن القراءة بأحرف زرقاء على هذه الأوراق البيضاء "عزيزي، أنت الذي تمضي أياما صعبة في التظاهر بأن كل شيء على ما يرام... ليس عليك إخبارنا بكل شيء لكن لم لا تخبرنا بالقليل فقط؟".
وبالإضافة إلى هذه الرسائل التي كتبها متخصص في الصحة العقلية والمرفقة بأرقام هواتف للوقاية من الانتحار، هناك أيضا صور مهدئة على ورق المراحيض، مثل قطة متكوّرة على نفسها.
وقد وزّعت سلطات ياماناشي ستة آلاف من هذه الأوراق على 12 جامعة محلية، الشهر الماضي.
وأوضح المسؤول في المقاطعة كينيشي ميازاوا: "تكون بمفردك في الحمام... ونحن نشعر بأنه في مثل هذه الأوقات يمكن أن تخطر في بالك الأفكار السيئة".
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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