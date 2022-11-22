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تلميذ واحد قد يُعدي صفاً كاملاً بهذا الفيروس!

Lebanon 24
22-11-2022 | 08:00
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بعد إصابته العديد من طلاب المدارس خلال الفترة القليلة الماضية، حذر وزير الصحة والسكان المصري خالد عبدالغفار من سرعة انتشار الفيروس المخلوي التنفسي.

وقال إن طفلا واحدا مصابا بالفيروس المخلوي، قد يتسبب في عدوى لصف بالكامل في المدرسة سواء عن طريق الرزاز أو التلامس.
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وطالب أولياء الأمور بعدم إرسال أي طفل مصاب للمدرسة.
 
 
(العربية)


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