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عرس تحول إلى مأتم: تحرش بسيارتهن.. فتسبب بمقتل فتاة وجرح 3!

Lebanon 24
23-11-2022 | 05:00
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لقيت فتاة مصرعها وأصيبت شقيقتها و3 من صديقاتهما إثر تصادم سيارتهم بجدران إحدى المنشآت، على جانب طريق صلاح سالم بمحافظة القاهرة.

 

الضحية ريهان سراج، البالغة من العمر 22 عاماً، فوجئت أثناء قيادتها السيارة رفقة شقيقتها وصديقاتهما، بشاب مستهتر يتحرش بهن بسيارته ويقترب منهن بشدة ويقطع عليهن الطريق لحين اصطدام سيارتهن بالسور الجانبي للطريق.

 

عرس تحول إلى مأتم

الحادث المروع تسبب في مصرع ريهان على الفور، وإصابة شقيقتها روان بكسور مضاعفة بالحوض والقدمين، كما أصيب الصديقات بجروح وكسور وتشوهات في الوجه.

 

وقال سراج الدين توفيق، والد الفتاة المتوفية، إن ابنته ريهان تخرجت في كلية سياحة وفنادق وكانت تقود السيارة برفقة شقيقتها وصديقاتهما وكانوا عائدين من حنة صديقتهن، وهي إحدى المصابات أيضا وأثناء ذلك طاردهن شاب يقود سيارة ملاكي وصدم سيارتهن من الخلف قبل صعود الكوبري ثم تتبعهن أعلى الكوبري وصدمهن مرة أخرى، مما تسبب في اصطدام سيارتهن بسور الكوبري.

 

وأوضح والد الضحية في تصريحات إعلامية، أن إحدى المصابات كانت حنتها يوم الحادث وبعد انتهاء الحفل خرجت مع صديقاتها وكان مقررا زفافها في اليوم التالي، ولكن أصيبت في الحادث وتم تأجيل الحفل، وطالب والد الضحية بمعاقبة الشاب المتسبب في الواقعة.

 

تحقيق بالواقعة

من جانبها، أمرت النيابة العامة المصرية بضبط وإحضار قائد السيارة الملاكي بطريق صلاح سالم، والمتسبب في وفاة فتاة وإصابة 4 آخرين، والتصريح بدفن جثمان المتوفية، وجار استكمال التحقيقات.

(العربية)

 

 

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