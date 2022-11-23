Advertisement

منوعات

مأساة... ذهب لأداء العمرة عن والده فتوفي هو ووالدته وزوجة أبيه في حادث سير مروّع

Lebanon 24
23-11-2022 | 09:01
A-
A+
Doc-P-1013517-638048162462280220.jpg
Doc-P-1013517-638048162462280220.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي المواطن الأردني أحمد كايد بني ياسين عن عمر يناهز 45 عاما، ووالدته، وزوجة أبيه، فجر اليوم الأربعاء، بحادث سير في المملكة العربية السعودية أثناء توجههم لأداء مناسك العمرة.

وقال عم المتوفى لقمان بني ياسين إن الحادث وقع أثناء توجه أحمد ووالدته وزوجة أبيه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة عن والده الذي رحل قبل 4 أشهر.
Advertisement


(العربية)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:00 | 2022-11-23
08:23 | 2022-11-23
08:00 | 2022-11-23
05:00 | 2022-11-23
02:00 | 2022-11-23
00:16 | 2022-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website