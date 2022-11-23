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منوعات
مأساة... ذهب لأداء العمرة عن والده فتوفي هو ووالدته وزوجة أبيه في حادث سير مروّع
Lebanon 24
23-11-2022
|
09:01
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توفي المواطن الأردني أحمد كايد بني ياسين عن عمر يناهز 45 عاما، ووالدته، وزوجة أبيه، فجر اليوم الأربعاء، بحادث سير في المملكة العربية السعودية أثناء توجههم لأداء مناسك العمرة.
وقال عم المتوفى لقمان بني ياسين إن الحادث وقع أثناء توجه أحمد ووالدته وزوجة أبيه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة عن والده الذي رحل قبل 4 أشهر.
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(العربية)
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