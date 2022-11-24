Advertisement

منوعات

اصطاد سمكة ذهبية عملاقة... كم بلغ وزنها؟ (فيديو)

Lebanon 24
24-11-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1013703-638048691784704481.jpg
Doc-P-1013703-638048691784704481.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكن صياد بريطاني من الإمساك بسمكة ذهبية من نوع "الشبوط" عملاقة يبلغ وزنها 30.5 كيلوغرام.

ونشرت مزرعة "بلو واتر ليكس" في فرنسا والتي تتيح اصطياد الأسماك بأنواعها المختلفة، فيديو للصياد آندي هاكيت، وهو يمسك سمكة ذهبية ضخمة تعرف محليا باسم "الجزرة".
Advertisement

ووفق المزرعة فإن السمكة التي اصطيدت من قبل هاكيت، قد رُبيت في مياه المزرعة لـ15 عاما، وفقما نقلت شبكة "يو بي آي" للأنباء.

وأظهر مقطع فيديو شاركه هاكيت على مواقع التواصل الاجتماعي، السمكة الذهبية وهي تعود للمياه بعد تصويرها ووزنها.

وتعد السمكة الذهبية من أكثر الأنواع التي يتم تربيتها في المنازل والأحواض المائية، علما بأن الصين هي الموطن الأصلي لها."سكاي نيوز عربية" 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2022-11-24
02:00 | 2022-11-24
00:16 | 2022-11-24
23:15 | 2022-11-23
23:00 | 2022-11-23
23:00 | 2022-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website