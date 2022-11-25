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مشهد لا يصدق.. أم وطفلتها تنجوان من موت محقق

Lebanon 24
25-11-2022 | 11:28
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وثق مقطع مصور نجاة امرأة وابنتها، بأعجوبة من الموت في حادث مروع في الحمراء بالمدينة المنورة ما أثار غضب السعوديين بسبب استهتار بعض السائقين بأرواح الناس، عبر السرعة الزائدة والتفحيط.
 
فقد أظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة، امرأة وابنتها تتجهان نحو سيارة متوقفة بجوارها سيارة أخرى.

فيما قام شخص يقود سيارة بسرعة جنونية بصدم السيارتين تباعا، ما أصاب الأم وابنتها بإصابات بسيطة وتضرر شخص آخر.

ما أثار غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبة بمعاقبة الفاعل. وشددت التعليقات على أن مثل هذه التصرفات الخطرة قد تودي بحياة أناس أبرياء.
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(العربية) 
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