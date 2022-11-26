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"أنت طالق بالثلاثة".. زوج يطلق زوجته بحفل زفاف ابنته أمام المدعوين شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

Lebanon 24
26-11-2022 | 00:00
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شهدت محافظة دمياط شمال العاصمة المصرية القاهرة واقعة مثيرة، حيث قام مصري بتطليق زوجته خلال حفل زفاف ابنته وأمام المدعوين.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل مصري يطلق زوجته يوم زفاف ابنته داخل قاعة للأعراس، حيث أمسك بالميكروفون ليقدم التهنئة لابنته، إلا أنه فاجأ الجميع بمفاجأة غير متوقعة.

 

وقال والد العروسة في الفيديو: "ألف ألف مبروك للعريس والعروسة، أما بالنسبة لأم العروسة فهي طالق بالثلاثة وتروح من القاعة على بيت أهلها، وألف مبروك".

 

في المقابل، أثار ما فعله والد العروس صدمة كذلك لدى رواد التواصل الذين شاهدوا الفيديو واستنكروا قيامه بتطليق الزوجة وكسر خاطرها خلال ليلة العمر لابنتها وأمام الجميع، مشيرين إلى أنه ربما نشبت خلافات بينهما بسبب زيجة ابنتهما ولم ينتظر الرجل نهاية الحفل والعودة إلى المنزل ليقوم بحلها.

(العربية)

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