أحداث فلكية ستحدث تغييراً غير منتظر في العام 2023.. ما هي؟

يمثل العام 2023 نجاحاً كبيراً لنا جميعاً. هناك 3 تغييرات مهمة مع الكواكب الخارجية، أي تلك الكواكب الأبعد عنا، بما في ذلك كوكب المشتري وزحل وأورانوس ونبتون وبلوتو، والتي تمثل التحولات العالمية الجماعية الأكبر. سيستمر عدم الاستقرار الاقتصادي. سنشعر به ونتكيف مع التغييرات الجديدة في نمط الحياة. سنستمر أيضاً في التعامل مع تداعيات التحديات الصحية التي بدأ العالم في مواجهتها في عام 2020، وفق ما رصدته "الجميلة".

على الجانب الأكثر تفاؤلاً، نحن على وشك الحصول على ترقية فيما يتعلق بكيفية إدارتنا لطاقتنا الشخصية. سنتعلم أن نصبح أكثر مسؤولية مع طاقتنا فيما يتعلق بالتزاماتنا اليومية واحتياجاتنا الصحية واستثماراتنا.

اكتشفوا كيف سيؤثر عبور الكواكب في العام 2023.

1- خروج كوكب زحل من برج الدلو في عام 2023

واحدة من أهم الأحداث الفلكية التي ستحدث في العام 2023 هي خروج زحل الذي طال انتظاره من برج الدلو.

2 - انتقال كوكب زحل إلى برج الحوت في عام 2023

أحد أكبر الأحداث الفلكية لعام 2023 هو انتقال زحل، الكوكب الذي يمثل المسؤولية والبنية والقيود إلى برج الحوت الحدسي والإبداعي والتعاطفي والتي تختلف طاقته اختلافاً جذرياً عما يمثله زحل، لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود. "الحوت هو طاقة النهايات، وزحل يدور حول كيفية احترامنا للالتزامات حتى النهاية." يدعونا هذا العبور للتوغل في ذواتنا العليا ورؤية ما يحدث من حولنا من خلال عدسة طويلة المدى من أجل البقاء في قوتنا.

في 7 آذار 2023 سيدخل زحل برج الحوت ويبقى هناك حتى 25 أيار 2025، قبل أن يأخذ منعطفاً قصيراً في برج الحمل. سيعود زحل بعد ذلك إلى دخول برج الحوت في 31 آب 2025، ويبقى هناك حتى 13 شباط 2026. مع دخول زحل إلى برج الحوت العام المقبل، سترغب في الاستعداد للصراع الحتمي بين الأوهام. سيركز التحدي الجديد على الدخول في قوتك واستخدام "نقاط ضعفك" المتصورة كنقاط قوة. بالطبع، هذا لا يأتي بدون تحديات. قد يؤدي زحل في برج الحوت أيضاً إلى بعض السلوكيات السلبية عند مواجهة مشاعر الإرهاق. في هذه الأثناء، يعلمك زحل أين تحتاج إلى أن يكون لديك حدود وتركيز وجهد مستمر للوصول إلى أي مكان في الحياة.

3- انتقال كوكب بلوتو إلى برج الدلو في عام 2023

يدور انتقال بلوتو إلى برج الدلو في عام 2023 حول تحرير الذات والتقدم إلى الأمام لمزيد من المساواة والمثل الإنسانية. يدخل بلوتو برج الدلو في 23 آذار 2023 وسيبقى هناك حتى 11 حزيران 2023، حيث سيقضي فترة وجيزة من الوقت في التراجع من خلال برج الجدي. من المحتمل أن يتسبب هذا الامتداد الأخير لبلوتو في الجدي في بعض الضجة للانتقام من المُثل والهياكل الثورية التي وعد بلوتو في برج الدلو بجلبها، لذا توقع حدوث صراع اجتماعي واسع النطاق في هذا الوقت تقريباً، سيستقر بلوتو مرة أخرى في برج الدلو ليبدأ رحلته المستمرة لمدة 20 عاماً من خلال علامة التمرد والتغيير.

4- دخول كوكب الزهرة إلى برج الأسد في عام 2023

كوكب الزهرة، كوكب الرومانسية، سيحدد رجوعاً في برج الأسد في 22 تموز 2023، وسيبقى هناك حتى 3 أيلول 2023. عادةً ما يكون كوكب الزهرة في عبور الأسد وقتاً رائعاً لإظهار مشاعرك لشريكك أو الالتزام الجاد بشخص آخر. ومع ذلك، عندما يتراجع كوكب الزهرة إلى الوراء، فمن المرجح أن تنشأ قضايا تتعلق بالحب والعلاقات. قد تشهد علاقاتك بعض الدراما غير المتوقعة. يعد المال أيضاً عاملاً كبيراً يجب مراعاته خلال هذا الوقت. نظراً لأن الزهرة تؤثر أيضاً بشكل كبير على أموالك ومدخراتك، سيكون هذا وقتاً عصيباً بالتأكيد لكن الأزواج الذين ينجون منه سيجدون أن علاقتهم أقوى وأكثر سلامة من الناحية المالية من أي وقت مضى.

5- انتقال كوكب المشتري إلى برج الثور في عام 2023

في 16 أيار 2023، سينهي كوكب المشتري إقامته في برج الحمل وينتقل إلى برج الثور، حيث سيبقى حتى 25 أيار 2024. عندما يدخل كوكب المشتري، كوكب الحظ والمعرفة والتعليم العالي والفلسفة علامة برج الثور، تتيح الفرصة لإحراز تقدم حقيقي نحو حلم أو هدف طويل الأجل. في كل مرة يغير المشتري علاماته، فإنه "يغير الأسلوب الذي يجلب فيه فرصاً للنمو والوفرة". على سبيل المثال، يكافئ كوكب المشتري في برج الحمل الجرأة والمخاطرة، بينما يعزز كوكب المشتري في برج الثور التفاني والتركيز والعمل الجاد.

سيقضي كوكب المشتري النصف الأول من العام 2023 في برج الحمل الناري والعاطفي بين كانون الثاني ومنتصف أيار ، مما يمنحك التركيز والطاقة لإنجاز الأمور. هذا هو الوقت المثالي للتحرك مع حدسك وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث تجلب طاقة المشتري في برج الحمل دفعة من الثقة تسمح لك بتحويل الأمور لصالحك. على الرغم من أن هذه الفترة الزمنية قد تشعر ببعض التشتت والفوضى يمكنك أن تتوقع رؤية نتائج عملك عندما يدخل المشتري برج الثور.

(الجميلة)

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