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أخرج شيئا من سرواله الداخلي وأكله.. فيديو لرونالدو ينتشر كالنار في الهشيم شاهدوا ماذا فعل

Lebanon 24
26-11-2022 | 02:00
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انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يخرج شيئا من ملابسه الداخلية ومن ثم يضعه في فمه أثناء مباراة منتخب بلاده ضد غانا في مونديال قطر.

 

وتسببت الحادثة التي التقطت في الدقيقة 36 من عمر المباراة، في إثارة الكثير من الجدل والسخرية بشأن الحركة التي قام بها النجم البرتغالي، وقبل ذلك ما هو الشيء الذي أخرجه من ملابسه الداخلية.

 

لكن صحيفة "آس" الإسبانية ذكرت أن الصحافة البرتغالية أوضحت أن رونالدو كان على ما يبدو يتناول مكملا صغيرا للطاقة على حد تعبيرها.

 

وخلال المباراة التي انتهت بفوز البرتغال (3-2) دخل رونالدو التاريخ بتسجيله هدفا من ركلة جزاء، حيث بات أول لاعب يسجل في خمس كؤوس عالم.

(الحرة)

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المصدر: الحرة

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