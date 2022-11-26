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طفل سعودي يُثير ضجة على مواقع التواصل.. شاهدوا كيف تحدث عن المملكة

Lebanon 24
26-11-2022 | 14:00
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أحدث الطفل السعودي، عمر عصام الأنصاري، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بعد انتشار مقطع له مع أحد مشجعي دولة البيرو.

 

وقال في فيديو عبر تويتر إنه لم يتوقع وصول المقطع المتداول لهذا الجمهور العريض، حيث إنه كان في حوار ودي مع أحد مشجعي البيرو الذي دعاه لمشاركته حضور مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم لكرة القدم بقطر.

pic.twitter.com/3V8YNcCl1S

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القيم والثقافة السعودية

في التفاصيل، تبادل عمر أطراف الحديث مع مشجع البيرو باللغة الإنكليزية، حيث تطرق إلى القيم والثقافة السعودية في التعامل مع ضيوف المملكة والترحيب بهم.

 

كما شدد على كرم الضيافة السعودية، وما تتضمن الثقافة الإسلامية من حسن التعامل مع الآخرين.

 

إلى ذلك عرّف اللاعبين السعوديين وتحدث عن أحلام الفريق بالوصول لدوري 16.

 

مما جعل المشجع يوثق الحديث بفيديو انتشر كالنار في الهشيم على وسائل التواصل في المملكة وبثته قناة البيرو. وقال لعمر: "لديك قلب كبير رغم صغر سنك".

 

 
 

مدرسة في الأخلاق

وأثنى نشطاء التواصل على قدرة عمر على الحوار مع مختلف الثقافات وثقته بنفسه، قائلين إنه مدرسة في الأخلاق وحسن المنطق والتهذيب والأدب.

 

كما شددوا على أنه بالرغم من صغر سنه فقد قدم الكثير من خلال حديثه العفوي، مؤكدين أن هؤلاء الأطفال من الجيل الجديد هم رسائل الثقافة السعودية والإسلامية للعالم.

(العربية)

 

المصدر: العربية
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