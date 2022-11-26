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خطأ فادح في قضية "كوفيد".. ماذا كشفت كبيرة العلماء في "الصحة العالمية"؟

Lebanon 24
26-11-2022 | 08:37
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إعترفت كبيرة العلماء المنتهية ولايتها في منظمة الصحة العالمية أنه كان ينبغي على المنظمة أن تحذر الناس من أن "كوفيد-19" يمكن أن ينتقل عبر الهواء "في وقت أبكر بكثير" مما حدث.


وفي حديثها إلى Science Insider، قالت سمية سواميناثان، التي أعلنت استقالتها من منصبها الأسبوع الماضي، إن الوكالة ارتكبت خطأ عندما لم تصنف الفيروس التاجي على أنه محمول جوا بناء على الأدلة المتاحة في وقت سابق، مضيفة أن "هذا شيء قد كلف المنظمة".
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وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية "تحدثت بالفعل عن جميع الأساليب، بما في ذلك التهوية ووضع الأقنعة" التي يمكن أن تحبط انتشار المرض. لكن في الوقت نفسه، لم نكن نقول بقوة: هذا فيروس محمول بالهواء. يؤسفني أننا لم نفعل ذلك قبل ذلك بكثير".


وأوضحت سواميناثان أن "مزيجاً من الأشياء" كان وراء هذا التقدير الخاطئ، مضيفة أنها كانت "جديدة جدا" في دور كبير العلماء وأن وظيفتها "لم يتم تحديدها". وما يحدث في منظمة الصحة العالمية هو أن الأقسام الفنية تقوم بالإرشادات، في قسم العلوم نحن فقط نضع المعايير الخاصة بكيفية عمل الإرشادات. لذلك لم يكن دوري ولم يطلب مني أي شخص المشاركة في تلك المرحلة، مضيفة أن نموذج استجابة منظمة الصحة العالمية يعتمد على الإنفلونزا، والتي تختلف عن "كوفيد-19".

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