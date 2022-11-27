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العناكب والثعابين الضخمة تغزو الأحياء السكنية... هذا ما يحصل في اوستراليا

Lebanon 24
27-11-2022 | 02:00
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أظهرت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لثعابين ضخمة وعناكب تجتاح المنازل السكنية بمختلف المناطق في أستراليا، جراء موجة الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا.

وعلى الرغم من أن الأستراليين لا يتفاجأون عادة بالعناكب الكبيرة، إلا أن النمو الكبير لتواجدها في ظروف رطبة مواتية يمثل مصدر قلق بالغ للسكان.
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وأظهر مقطع فيديو نشره أحد النشطاء وجود عنكبوت ضخم في دورة مياه أحد المنازل السكنية.

وتثير الثعابين أيضا الخوف، إذ هاجم ثعبان (غير سام) يبلغ طوله 3 أمتار صبيا يبلغ من العمر 5 سنوات وسحبه إلى حوض السباحة. وأنقذ الأب الطفل."RT"


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