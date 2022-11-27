17
o
بيروت
18
o
طرابلس
4
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
4
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
حرقت منزل أقاربها بقنبلة!
Lebanon 24
27-11-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في واقعة صادمة جديدة تشهدها مصر، كشفت كاميرا مراقبة قيام سيدة بإضرام الحريق في منزل أقاربها بإلقاء قنبلة حارقة عليه ما أصاب أحد المارة.
ورصد الفيديو وجود مشاجرة بين مواطنين في قرية تابعة لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وقيام سيدة بإلقاء قنبلة حارقة على منزل في الشارع أثناء المشاجرة.
Advertisement
وكشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل الواقعة، وقالت في بيان رسمي، اليوم الأحد، إنه تم إبلاغ مركز شرطة الزقازيق بالشرقية بحدوث مُشاجرة بإحدى القرى بدائرة المركز بين 3 سيدات من ناحية، مع 4 سيدات أخريات، جميعهن مقيمات بذات القرية، لخلافات الجيرة.
وأضافت أنه خلال المشاجرة تبادل الجميع التعدي بالضرب، وقامت إحدى السيدات من الطرف الثاني بإلقاء زجاجة مُشتعلة، ما أدى لإصابة أحد الأشخاص من سكان القرية، تصادف مروره في موقع المشاجرة، بحروق نارية في الذراعين والرقبة.
وذكرت الوزارة أنه أمكن ضبط 6 سيدات من المشاركات في المشاجرة، وتم نقل المصاب للمستشفى للعلاج.
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأسماء... هذه المدارس أعلنت التعطيل غداً
Lebanon 24
بالأسماء... هذه المدارس أعلنت التعطيل غداً
10:41 | 2022-11-27
27/11/2022 10:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيقوله سماحة السيد لجبران باسيل... نقطة على السطر
Lebanon 24
هذا ما سيقوله سماحة السيد لجبران باسيل... نقطة على السطر
02:00 | 2022-11-27
27/11/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّ لبناني معروف يفوز بجائزة عربيّة.. من هو؟
Lebanon 24
إعلاميّ لبناني معروف يفوز بجائزة عربيّة.. من هو؟
16:26 | 2022-11-26
26/11/2022 04:26:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعتداء على فندق شهير في بيروت... الأشقر: عمل وحشي وبربري
Lebanon 24
الإعتداء على فندق شهير في بيروت... الأشقر: عمل وحشي وبربري
05:21 | 2022-11-27
27/11/2022 05:21:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال ساعات.. هذا ما سيفعله مصرف لبنان بشأن الدّولار
Lebanon 24
خلال ساعات.. هذا ما سيفعله مصرف لبنان بشأن الدّولار
13:27 | 2022-11-27
27/11/2022 01:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:00 | 2022-11-27
الاستشارة قبل الزواج... هل تؤسس لزواج ناجح؟
08:00 | 2022-11-27
العثور على مومياوات بـ"ألسنة ذهبية" في مصر
07:47 | 2022-11-27
"والدها كذبها في واقعة تحرش".. انتحار فتاة من الطابق الخامس
05:00 | 2022-11-27
11 حيلة للسفر بأصغر حقيبة... تعرفوا عليها
02:00 | 2022-11-27
العناكب والثعابين الضخمة تغزو الأحياء السكنية... هذا ما يحصل في اوستراليا
23:00 | 2022-11-26
اللهجات المحلية او "اللكنة"... هل تؤثر سلبا على عملك؟
فيديو
أخرج شيئا من سرواله الداخلي وأكله.. فيديو لرونالدو ينتشر كالنار في الهشيم شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
أخرج شيئا من سرواله الداخلي وأكله.. فيديو لرونالدو ينتشر كالنار في الهشيم شاهدوا ماذا فعل
02:00 | 2022-11-26
27/11/2022 21:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"من أكبر لأصغر وحدة شرفها حقوا شوية دولارات".. ملحن لبنان شهير يُحدث ضجة بتصريحاته عن تنازلات الفنانات! (فيديو)
Lebanon 24
"من أكبر لأصغر وحدة شرفها حقوا شوية دولارات".. ملحن لبنان شهير يُحدث ضجة بتصريحاته عن تنازلات الفنانات! (فيديو)
00:42 | 2022-11-26
27/11/2022 21:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنت طالق بالثلاثة".. زوج يطلق زوجته بحفل زفاف ابنته أمام المدعوين شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
"أنت طالق بالثلاثة".. زوج يطلق زوجته بحفل زفاف ابنته أمام المدعوين شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
00:00 | 2022-11-26
27/11/2022 21:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact