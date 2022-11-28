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منوعات
هبوط اضطراري... هذا ما عانى منه ركاب هذه الطائرة
Lebanon 24
28-11-2022
|
02:00
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اضطرت رحلة شركة "ساوث ويست إيرلاينز" المتجهة من هيوستن، تكساس إلى كولومبوس، أوهايو، للهبوط اضطراريا في ليتل روك، أركنساس، بعد ظهر يوم السبت، بسبب إزعاج الركاب.
وهبطت الرحلة رقم 192 في مطار بيل وهيلاري كلينتون الوطني حوالي الساعة 3:30 مساءً بالتوقيت المحلي، وفقا لإدارة الطيران الفيدرالية، بعد أن "أعلن الطاقم حالة الطوارئ بسبب إزعاج الركاب".
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ووصف متحدث باسم شركة الطيران الحادث لـ "سي بي إس نيوز" في رسالة بالبريد الإلكتروني بأنه "سلوك جامح من أحد الركاب".
وقال المتحدث باسم شركة الطيران إنه بعد الهبوط في ليتل روك، تم نقل الراكب من الرحلة.
من جهته، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي لشبكة سي بي إس نيوز أنه يحقق في الحادث. ولم يتم الكشف عن هوية المشتبه به.
وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن الطائرة أقلعت من مطار وليام بي هوبي وكانت متجهة إلى مطار جون جلين كولومبوس الدولي عندما تم تحويل مسارها.
كان سلوك الركاب المزعج على متن الطائرات مشكلة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية. في عام 2021، تم الإبلاغ عن 5،981 حادث من هذا القبيل إلى إدارة الطيران الفيدرالية.
وتلقت إدارة الطيران الفيدرالية 2178 تقريرًا عن سلوك ركاب جامح حتى الآن هذا العام."سكاي نيوز عربية"
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