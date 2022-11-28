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وفاة عريس بعد 10 أيام من زفافه.. هكذا قضى بطريقة مروعة

Lebanon 24
28-11-2022 | 08:45
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لم تكتمل فرحة العريس الأردني محمد عربيات، فبعد مرور 10 أيام من زفافه فجع أهله وأقاربه بوفاته اختناقاً بغاز التدفئة في محافظة البلقاء، فيما دخلت زوجته العشرينية إلى العناية الفائقة. 

وفي تاريخ 14 من الشهر الجاري، نشر الشاب محمد عربيات منشورا عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، أعلن فيه عقد قرانه. ولكن للاسف، شيع أقارب وأصدقاء العربيات جثمانه اليوم الاثنين في محافظة البلقاء، وسط حزن كبير ألم بالجميع.
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وأشارت المعلومات إلى أن الشاب توفي فور وصوله إلى المستشفى فيما دخلت زوجته إلى العناية الحثيثة بسبب إصابتها إيضا بالاختناق.

المصدر: العربية
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