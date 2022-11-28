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صاحب أطول أنف في العالم.. تمثال شمعي يذكّر برجل عاش في القرن الثامن عشر

Lebanon 24
28-11-2022 | 16:00
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أعادت صورة لتمثال شمعي انتشرت أخيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي اسم رجل بريطاني، يُقال إنه صاحب أطول أنف في العالم، إلى الفضاء الافتراضي.

وبحسب ما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني، فإن توماس ودرس عاش في القرن الثامن عشر وامتلك الأنف الأطول، حيث بلغ 19 سم.
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أنفه أكسبه شهرة
 
وذكر الموقع أن الرجل من يوركشاير، وعمل عضوًا في سيرك متنقل، ولم يبق سوى تمثال الشمع لتجسيد ملامح أنفه المميز.

وبينما قال إن تفاصيل حياته لا تزال غير واضحة، أشار إلى اعتقاد بأنه توفي في مسقطه في أوائل الخمسينيات من عمره.
 
وأنف ودرس الذي أكسبه الشهرة، ما زال يحتفظ بالرقم القياسي بمرور قرون على وفاته، على ما أفاد به الموقع بالعودة إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

(العربي) 
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