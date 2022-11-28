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منوعات
رقصة جماعية وتحطيم لأرقام قياسية... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
28-11-2022
|
23:10
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شهدت العاصمة الفنزويلية كاراكاس حدثا فنيا اجتمع فيه أكثر من ألفي شخص لتأدية رقصة سالسا جماعية، محاولين تحطيم الأرقام القياسية ودخول موسوعة غينيس.
وتبعا لقناة Venezolana de Televisión التي بثّت الحدث فإن "عشرات مدارس الرقص الفنزويلية اجتمعت لتسجيل رقم قياسي جديد، وما لا يقل عن 2040 طالب من تلك المدارس تجمعوا في ملعب ثيو كابريليس في كاراكاس، وأدوا رقصة سالسا جماعية مدتها 12 دقيقة".
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ودعا منظموا هذا الاستعراض موسوعة غينيس لأرقام القياسية لتسجيل هذا الإنجاز والتأكيد على أن الحدث حصل دون انتهاكات، ومن المتوقع أن يتم إعلان النتيجة قريبا جدا.
وشارك في هذا الحدث طلاب من 200 مدرسة رقص في فنزويلا، نصفها تقريبا في كاراكاس، ويوجد في فنزويلا حاليا 10 آلاف طالب تقريبا في مدارس تعليم السالسا.
وتجدر الإشارة إلى أن أكبر عدد من راقصي السالسا كان قد تجمع عام 2019 في جزيرة تنريفي الإسبانية، وأدوا رقصة جماعية شارك فيها حينها 1291 شخص."تاس"
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