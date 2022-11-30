فيديو ينتشر: "وين موزا؟".. أمير قطر "الوالد" يسأل

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوالد أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني المعروف باسم "الأمير الوالد" وهو يسأل عن مكان زوجته، الشيخة موزا.

ويظهر في الفيديو المتداول جلوس الشيخ حمد بن خليفة في المقعد الأمامي لعربة "غولف" والشيخة موزا خلفه قبل أن يُسمع سؤاله "وين موزا؟".

وتداول نشطاء صورا للأمير الوالد وزوجته، والدة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، خلال مباراة المنتخب القطري، أمس الثلاثاء، أمام المنتخب الهولندي والتي خسر فيها "العنابي" مباراته الثالثة في المونديال.

سيدي سمو الأمير الوالد

حمد بن خليفة آل ثاني

وسمو الشيخة

موزا بنت ناصر المسند ..#قطر_هولندا pic.twitter.com/sfYazy1cho — عبدالله غانم البنعلي المهندي (@boghanem73) November 29, 2022

وكانت الشيخة موزا قد نشرت صورا على صفحتها الرسمية بموقع "انستغرام" إلى جانب الأمير الوالد خلال مباراة قطر وهولندا، قائلة بتعليق: "‎حظًا أوفرًا للعنّابي في البطولات القادمة، وأتمنى التوفيق لجميع المنتخبات في الأدوار المتقدمة من بطولة كأس العالم".

(CNN)