Advertisement

منوعات

بحجم سيارة... اكتشاف سلحفاة بحرية عملاقة!

Lebanon 24
30-11-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1015656-638054090288211553.jpg
Doc-P-1015656-638054090288211553.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حتى وقت قريب، كان يُعتقد أن السلاحف البحرية العملاقة، التي يصل طولها إلى أكثر من 3 أمتار من الرأس إلى الذيل، توجد فقط في المياه المحيطة بأميركا الشمالية، لكن ما وجده علماء نسف هذا المعتقد.

وقال موقع "سي إن إن" الأميركي إن العلماء اكتشفوا أكبر سلحفاة بحرية تم العثور عليها على الإطلاق، وذلك في أوروبا، وبالتحديد في جبال البرانس في شمال إسبانيا.
Advertisement

وأطلقوا على هذا النوع اسم "Leviathanochelys aenigmatica"، على اعتبار أن "Leviathan" تعني وحوش البحر، وذلك في إشارة واضحة إلى الحجم الكبير لجسم هذا المخلوق، بينما "chelys" تترجم إلى سلحفاة، فيما تعني "aenigmatica" اللغز.

وحسب الدراسة، التي نشرت الخميس في مجلة "Scientific Reports"، فإن وجود هذا الحيوان غير المعتاد في هذا الجزء من العالم، يكشف أن "السلاحف العملاقة كانت أكثر شيوعا مما كان يعتقد سابقا".

وقبل هذا الاكتشاف، كانت أكبر الأنواع التي تم العثور عليها في أوروبا يبلغ طولها 1.5 مترا فقط، فيما يبلغ وزنها في المتوسط بين 300 و500 كيلوغرام.

إلا أن شظايا عظام السلحفاة التي جرى العثور عليها حديثا، تشير إلى أن جسم "Leviathanochelys" يبلغ طوله 3.7 مترا، أي تقريبا بحجم سيارة سيدان.

وقال ألبرت سيليس، المؤلف المشارك في الدراسة وباحث ما بعد الدكتوراه في معهد "Miquel Crusafont" لعلم الحفريات في إسبانيا: "لم نعتقد أبدا أنه من الممكن العثور على شيء كهذا".
 
وأضاف: "كما أنه من النادر جدا اكتشاف شظايا عظام تخبرك قليلا عن حياة الماضي".
 
 
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
09:00 | 2022-11-30
08:00 | 2022-11-30
07:20 | 2022-11-30
05:00 | 2022-11-30
03:23 | 2022-11-30
02:00 | 2022-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website