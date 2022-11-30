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مختبر لتحاليل كورونا يتسبب في 20 وفاة... ماذا حصل؟

Lebanon 24
30-11-2022 | 16:00
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أشارت الهيئة الحكومية المسؤولة عن الاستجابة لطوارئ الصحة العامة في إنكلترا إلى ان أخطاء في مختبر تحاليل ربما تكون قد تسببت في وفاة 20 شخصاً، بعدما أدت إلى ظهور نتيجة سلبية لعشرات الآلاف من حالات كورونا الإيجابية.
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ولدى بريطانيا واحد من أعلى معدلات الوفاة بفيروس كورونا على مستوى العالم إذ توفي أكثر من 177 ألف شخص منذ بداية الجائحة عام 2020.


وخلص تحقيق أجرته وكالة الأمن الصحي البريطانية إلى أن مختبرات "إمينزا" في وسط إنجلترا أخطأت في تقارير نحو 39 ألف اختبار حيث قالت إنها سلبية في حين أن الحالات كانت إيجابية، وذلك بين يومي الثاني من أيلول و12 تشرين الأول العام الماضي.


وقال ريتشارد جليف، مدير وكالة الأمن الصحي البريطانية وقائد التحقيق، "خلال هذا التحقيق، فحصنا بعناية الترتيبات المعمول بها للإشراف على عقود المختبرات الخاصة التي كانت تقدم خدمات اختبار الإصابة بفيروس كورونا خلال هذه الفترة".


وأضاف: "نرى أنه لم يكن ثمة إجراء يمكن لخدمة الاختبار والتتبع التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية اتخاذه بشكل مختلف لمنع هذا الخطأ في المختبر الخاص. إلا أن تقريرنا يتضمن توصيات واضحة لتقليل احتمال تكرار مثل هذه الحوادث".
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