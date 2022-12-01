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الحمليتواجد القمر عندك لتشعر أخيراً بارتياح عامّ وخاصّة بأمور عائلية وعاطفية بعد أيّام ضاغطة جداً ..يعطيك شعور داخلي متوازن وأيضاً الكثير من الجاذبية والحضور ونفسيّاً يحفزك للفرح ويخلق لديك رغبة بالتغيير ..تكتمل عندك الأمور التي تراكمت سابقاً..يعلو نجمك ويسطع أيها الحملالثورخلال اليوم يصيبك بعض التعب الصحيّ أو النفسيّ كما تميل للتذمّر والحدس يكون سلبيّاً.. لكن عامةً الحالة الفلكية لصالحك وخاصة أنّ الزهرة تسدس زحل ما يعطيك شعور أفضل وفرص مضمونة وخاصّة بالعلاقات الجديدة ونواحي مادية.الجوزاءإنّه يوم مريح وإيجابيّ يعطيك مزيداً من النشاط والتفاؤل بعد تعب أيام لاتحسد عليها ..قد يحمل لك مفاجآت وتحقيق أمنية وبإمكانك أن تعوّل على حظوظك وأن تتواصل مع جهة مهمّة.. تلبي دعوات أو تتواصل اكثر و تهتمّ بالأمور الترفيهيّة.. منطلق للحياة وتهتمّ بالصداقة والتجديد.السرطانيوم يعتبر جيّد لأن تعيد ترتيب أمور كثيرة منها يخصّ العمل والمستقبل والمال ..تزيد من إهتمامك بنواحي عائلية و منزلية ..تشعر بأنّ نجمك محبوب وبإمكانك القيام بمبادرات وتجديد ..لا تترددّ بأيّ خطوة نحو ماتريد كونك تسعى لإثبات نفسك .الأسدسوف يتصاعد حظّك خلال النهار بعد أيّام من التعب ..تطلّعاتك متفائلة متحررة وذلك بسبب انتقال القمر للحمل ..بإمكانك التخطيط لشيء جديد كليّاً مثل قضاء إجازة مع أناس مقربين وأيضاً وارد ان تتعرف على شخص جديد وغريب عن بيئتك .. تتلقى فرصاً جيّدة بنواحي ماديّة .العذراءأمورك تحمل بعض التعب ويكون طبعك نكديّاً تحب السيطرة على من حولك.. تنزلق بسهولة للأفكار المحبطة ويسيطر عليك شعور الخوف من المستقبل ..طبعاً تلك مجرد أفكار مؤقتة بسبب معاكسات سريعة..فقط انتبه لكلامك بلحظات الغضب ..إيجابيّاً تحصل على فرص مادّية تسعدك كذلك تفيدك زوايا القمر بنواحي الحصول على المكاسب .الميزانأمامك يوم مميّز جميل ويعتبر الأفضل للنشاطات المتعددة ولأمور العائلة.. تتلقى مزيداً من الفرص ما يعني يطرأ تحسّن واضح عن الأيام السابقة.. تشعر بنشاط وحيويّة وتفاؤل..تتجاوز همومك وتعيش اللحظة ..انتبه فقط من خلاف اذا قررت مواجهة أحدهم وتذكيره بأخطائه.العقربأمورك تتحسّن عمّا سبق مع تأثير زوايا فلكية منها الزهرة تجاه زحل ..في هذا اليوم ورغم الإنشغال بالأعمال الروتينيّة المتعبة تكون راضٍ عن الوضع العام وعن مجريات الأمور وهمومك أقلّ فقط انتبه للصحّة.. وضعك يعتبر جيّد مقارنةً مع الأسابيع الماضية.القوسأخيراً وبعد تعب أيّام ستشعر بالتحررّ ونفسيّاً تميل للتخلّص من المزاجية وأن تعيش وقتك بتفاؤل ونشاط وبدون هموم حيث تستقر أحوالك الشخصيّة.. وقت مناسب للتواصل والخروج من الروتين وأن تتكلّم وتتخلّص من السلبيّة فتبدو واثقاً بنفسك وقياديّ.الجديبهذا اليوم تشغلك إلتزامات وهموم عائليّة ومن ناحية ثانية لديك مصاريف إضافيّة ..بسبب معاكسات فلكية تتمثّل بانتقال القمر للحمل ستجد صعوبة بالتفاهم مع الآخرين..كلّ ماعليك فعله لدرء النتائج السلبية بأن تكون مرناً وتبتعد عن المزاجية والعصبية.. لاتنسى أنك بأفضل مرحلة بسبب زوايا الكواكب ببيوت فلكية مميزة للمهنة والمال .الدلوالحالة الفلكية الجديدة بانتقال القمر للحمل وهو بطور الزيادة هذا أمر لصالحك بنواحي ماديّة وعاطفيّة وعندك خلال اليوم مهامّ وأعمال وتكون كثير الكلام ومتحمّل للمسؤولية ..وقت مناسب للتواصل وللتجديد إذ تقضي أوقاتك بشكل مسليّ ..إحساس بالنشاط والحيوية وتهتمّ بمن حولك .الحوتيحلّ القمر بالحمل مايعني هناك مكاسب من المال فهو يشكل سمات مع الكواكب و لتزداد حظوظك المادية وتشعر برغبة أن تأخذ استراحة حتى تنعم ببعض الرفاهية لكن انتبه لمصروف إضافي ولو كان هناك مردود جيد.. هذه الفترة مناسبة للأمور الماليّة وللشفاء وكذلك تحمل تطورات تخصّ العاطفة .