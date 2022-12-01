مباراة كرة قدم في البحر... اليكم التفاصيل

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لقطات طريفة حظي محبو الحياة البحرية بمشاهدتها، حيث ظهرت أسماك الشفنينيات وهي "تخوض مباراة كرة" تحت الماء، وذلك بفضل التجربة التي قام بها الخبراء في حديقة (أكواريوم) "سي لايف لندن" المائية.وأوضح الخبراء أنه إلى جانب الاستمتاع بالمشاهد الطريقة، فإن الكرة - المليئة بالطعام - تشجع التحفيز الذهني لأسماك الشفنينيات.تم تصميم لعبة كرة القدم تحت الماء، لتحفيز السلوكيات الطبيعية للشفنينيات، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وفي اللقطات، يمكن رؤية 6 من تلك الأسماك وهي تشارك في اللعبة، التي تحتوي على كرة قدم مجوفة مليئة بأسماكهم المفضلة.وتتمتع أسماك الشفنينيات بقدرة خاصة على العثور على "الفريسة"، بناء على الحقول الكهربائية التي تطلقها الكائنات، إلا أنه في مباراة كرة القدم، كان على الأسماك بدلا من ذلك، الاعتماد على حاسة الشم للعثور على طعامها.وباستخدام "قدرات حل المشكلات والعمل الجماعي"، نجحت الأسماك في الغوص باتجاه الكرة، ثم ضربها ذهابا وإيابا ليتساقط منها المزيد من الطعام وتتناوله.وقالت مشرفة العرض، روينا كينيدي: "لقد أحب فريق الشفنينيات خوض نسخته الخاصة من اللعبة الجميلة (كرة القدم). الشفنينيات مخلوقات ذكية، لذا من المهم أن نشجع سلوكيات التغذية الطبيعية لديها وقدرات حل المشكلات، ضمن خطة رعايتها".كما أوضحت: "كرات القدم الخاصة بنا هي وسيلة ممتعة ومحفزة للأسماك، لأنها تشجع سلوك البحث عن الطعام وتجعلها تستخدم حاسة الشم الشديدة كما تفعل في البرية"."سكاي نيوز عربية"