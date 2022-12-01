Advertisement

منوعات

مباراة كرة قدم في البحر... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
01-12-2022 | 23:16
A-
A+
Doc-P-1016209-638055587591550939.jpg
Doc-P-1016209-638055587591550939.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لقطات طريفة حظي محبو الحياة البحرية بمشاهدتها، حيث ظهرت أسماك الشفنينيات وهي "تخوض مباراة كرة" تحت الماء، وذلك بفضل التجربة التي قام بها الخبراء في حديقة (أكواريوم) "سي لايف لندن" المائية.

وأوضح الخبراء أنه إلى جانب الاستمتاع بالمشاهد الطريقة، فإن الكرة - المليئة بالطعام - تشجع التحفيز الذهني لأسماك الشفنينيات.
Advertisement

تم تصميم لعبة كرة القدم تحت الماء، لتحفيز السلوكيات الطبيعية للشفنينيات، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي اللقطات، يمكن رؤية 6 من تلك الأسماك وهي تشارك في اللعبة، التي تحتوي على كرة قدم مجوفة مليئة بأسماكهم المفضلة.

وتتمتع أسماك الشفنينيات بقدرة خاصة على العثور على "الفريسة"، بناء على الحقول الكهربائية التي تطلقها الكائنات، إلا أنه في مباراة كرة القدم، كان على الأسماك بدلا من ذلك، الاعتماد على حاسة الشم للعثور على طعامها.

وباستخدام "قدرات حل المشكلات والعمل الجماعي"، نجحت الأسماك في الغوص باتجاه الكرة، ثم ضربها ذهابا وإيابا ليتساقط منها المزيد من الطعام وتتناوله.

وقالت مشرفة العرض، روينا كينيدي: "لقد أحب فريق الشفنينيات خوض نسخته الخاصة من اللعبة الجميلة (كرة القدم). الشفنينيات مخلوقات ذكية، لذا من المهم أن نشجع سلوكيات التغذية الطبيعية لديها وقدرات حل المشكلات، ضمن خطة رعايتها".

كما أوضحت: "كرات القدم الخاصة بنا هي وسيلة ممتعة ومحفزة للأسماك، لأنها تشجع سلوك البحث عن الطعام وتجعلها تستخدم حاسة الشم الشديدة كما تفعل في البرية"."سكاي نيوز عربية" 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:22 | 2022-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2022-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:11 | 2022-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2022-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2022-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
22:58 | 2022-12-01
16:00 | 2022-12-01
14:00 | 2022-12-01
11:00 | 2022-12-01
09:25 | 2022-12-01
09:02 | 2022-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website