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فيديو جديد عن الظاهرة المرعبة... بطّ يسير بطريقة دائرية غريبة!

Lebanon 24
02-12-2022 | 08:00
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مازالت الظاهرة المرعبة لسير الحيوانات في دوائر مستمرة، حيث تداولت مواقع عالمية فيديو جديدا لتكرارها بين الحيوانات والطيور، حيث يرصد هذه المرة من قبل مجموعة من البط تسير بطريقة دائرية غريبة.

وفي ظاهرة غريبة لم يتم إيجاد تفسير واضح لها حتى اليوم، أظهر مقطع فيديو قطيعا من الأغنام في جنوب الأردن تدور حول نفسها، في حادثة شبيهة لما شهدته الصين، حيث راح قطيع من الأغنام يدور حول نفسه بلا توقف لحوالي أسبوعين.
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وقال الشاب الأردني محمد النوايسة الذي وثق الفيديو إنه التقط المقطع في منطقة المرج بمحافظة الكرك، وسط ذهول الجميع لما يحدث.

كما بين أن هذه الظاهرة تحدث لأول مرة أمامه، والكثير من المارة توقفوا لالتقاط الصور والفيديوهات للقطيع، حيث أكد راعي الأغنام المسؤول عن الخراف أن هذا يحدث لأول مرة في تاريخه.

وتعددت التفسيرات لهذا المشهد غير المألوف الذي أثار حيرة المتخصصين، إذ ذكرت بعض التقارير أن دوران الأغنام قد يرجع إلى إصابتها بمرض بكتيري يسمى داء "الليستريات"، المعروف أيضا باسم "مرض الدوران".

فيما استبعد أستاذ طب إنتاج الماشية والأغنام في جامعة ملبورن الأسترالية أندرو فيش، أن يكون السبب وراء هذا السلوك "مرض الدوران"، وأوضح أن هذه العدوى عادة تصيب بين 1 و10% فقط من القطيع.

وقال مات بيل الأستاذ في قسم الزراعة بجامعة هارتبوري في جلوستر بإنجلترا، خلال مقابلة مع مجلة نيوزويك: "تقوم الأغنام بهذا السلوك المتكرر بسبب شعورها بالإحباط نتيجة البقاء في الحظيرة لفترات طويلة".

وختم مؤكداً أن "بقاء الأغنام في الحظيرة لفترات طويلة وشعورها بالإحباط يؤدي إلى سلوك نمطي، ألا وهو الدوران المتكرر".
 
 
 
 
(العربية)

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