إعدام 120 ألف دجاجة... ما السبب؟

ذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، إن محافظة كاجوشيما اليابانية ستعدم نحو 120 ألف دجاجة لوقف تفشي مرض أنفلونزا الطيور.

وجاء ذلك بعدما تم العثور على 13 دجاجة نافقة في مزرعة في مدينة إيزومي، فيما أكد تحليل جيني وجود سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في 11 طائرا، لتكون بذلك الحالة الرابعة المسجلة في المحافظة.

Advertisement

يذكر أنه خلال الأسابيع الماضية، سجلت اليابان تفشيًا لأنفلونزا الطيور في محافظات أوكاياما، وكاغاوا، ومياجي وأوموري، وأكاياما، وتوتوري، وكاجوشيما، وكذلك في جزيرة هوكايدو، ليتم إعدام إجمالي حوالي 3 ملايين دجاجة في البلاد منذ 28 تشرين الاول.

يشار إلى أن إنفلونزا الطيور فيروس شديد العدوى يمكن أن يؤدي إلى نفوق الطيور، وفي فترة من خريف 2020 إلى ربيع 2021 ، عانت اليابان من أكبر انتشار لأنفلونزا الطيور في تاريخ البلاد، حيث أصاب الفيروس أكثر من ثلث محافظات البلاد وتم إعدام حوالي 10 ملايين دجاجة في أكثر من 50 مزرعة.

(سبوتنيك)