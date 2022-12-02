Advertisement

منوعات

إعدام 120 ألف دجاجة... ما السبب؟

Lebanon 24
02-12-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1016342-638055860439676380.jpg
Doc-P-1016342-638055860439676380.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، إن محافظة كاجوشيما اليابانية ستعدم نحو 120 ألف دجاجة لوقف تفشي مرض أنفلونزا الطيور.
وجاء ذلك بعدما تم العثور على 13 دجاجة نافقة في مزرعة في مدينة إيزومي، فيما أكد تحليل جيني وجود سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في 11 طائرا، لتكون بذلك الحالة الرابعة المسجلة في المحافظة.
Advertisement
يذكر أنه خلال الأسابيع الماضية، سجلت اليابان تفشيًا لأنفلونزا الطيور في محافظات أوكاياما، وكاغاوا، ومياجي وأوموري، وأكاياما، وتوتوري، وكاجوشيما، وكذلك في جزيرة هوكايدو، ليتم إعدام إجمالي حوالي 3 ملايين دجاجة في البلاد منذ 28 تشرين الاول.
يشار إلى أن إنفلونزا الطيور فيروس شديد العدوى يمكن أن يؤدي إلى نفوق الطيور، وفي فترة من خريف 2020 إلى ربيع 2021 ، عانت اليابان من أكبر انتشار لأنفلونزا الطيور في تاريخ البلاد، حيث أصاب الفيروس أكثر من ثلث محافظات البلاد وتم إعدام حوالي 10 ملايين دجاجة في أكثر من 50 مزرعة.
 
 
(سبوتنيك)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2022-12-02
08:00 | 2022-12-02
05:35 | 2022-12-02
05:00 | 2022-12-02
05:00 | 2022-12-02
23:16 | 2022-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website