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تهديد بسبب مصابيح عيد الميلاد... ما القصة؟

Lebanon 24
02-12-2022 | 15:24
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تلقى سكان منزل بمدينة دلمنهورست بولاية سكسونيا السفلى شمال غربي ألمانيا، رسالة تهديد لإضاءة 60 ألف مصباح خلال أيام آحاد عودة المسيح التي تسبق يوم عيد الميلاد.


وقالت المسؤولة بالمنزل مارتينا بورشارت، إن رسالة تهديد من مجهول وصلت إلى السكان تفيد بتدمير زينة عيد الميلاد في المنزل خلال عملية ليلية إذا لم تطفأ مصابيح الزينة خلال يوم معيّن.
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وكان سبب التهديد هو أزمة الطاقة والحاجة إلى توفيرها، كما قالت بورشارت، مضيفة: "لقد صدمنا".


وأوضحت بورشارت أنها تقدمت هي وزوجها بشكوى، ولم يُعرف بعد من بعث بالرسالة.


وأعلنت مارتينا بورشارت أنها ستبقي الأضواء شغالة، وقالت: "لن ندع ذلك يحبطنا"، مضيفة أن التبرعات ستُجمع أخيرا لهدف نبيل.


وفي يوم الأحد الأول من آحاد زمن المجيء، سيأتي العديد من الناس للاستمتاع بالأضواء المضاءة بهذه المناسبة.
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